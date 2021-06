Politie beëindigt illegaal feest Deventer, honderden boetes uitgedeeld

Rond middernacht kwamen meerdere meldingen binnen van geluidsoverlast en kreeg de politie tips over voorbijgangers die grote groepen mensen het kantoorpand in zagen gaan. "Ik begreep van de buurt dat er vaker een feest wordt gehouden, maar vandaag was het zo massaal dat we ook echt meerdere meldingen hebben gehad", vertelt Dennis van Someren van de politie Deventer. Ter plaatse was al snel duidelijk dat het ging om een feest met honderden bezoekers en werd de versterking van de ME ingeroepen.

Het pand werd omsingeld, waarna de feestvierders één voor één naar buiten werden gehaald. Veel van hen werkten daaraan mee en kregen van handhavers en agenten een boete van €95 omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Extra boetes waren er voor de aanwezigen die zich niet konden legitimeren.

De politie omsingelde het gebouw (Foto: News United/Rens Hulman)

Een aantal bezoekers van het illegale feest probeerde te vluchten via andere uitgangen of verstopten zich in het pand. Door de omsingeling en een ronde met politiehonden door het gebouw werd uiteindelijk iedereen gevonden en bekeurd. Ook is er iemand aangehouden, waarvoor precies is onduidelijk. Volgens Van Someren zijn er volgens de eerste telling 261 mensen bekeurd.

Daarnaast is een aantal spullen in beslag genomen met een waarde van zo'n 10.000 euro, zoals een DJ-set en geluids- en lichtinstallatie. Vooralsnog is het niet duidelijk wie het feest heeft georganiseerd, daar is ook niemand voor aangehouden. "We zien aanwijzingen dat meerdere mensen het hebben georganiseerd", legt Van Someren uit. "Er is contact geweest, er waren mensen die een open hielden zodat anderen naar binnen konden en iemand die lijsten bij hield met wie aanwezig was."

Gisternacht kwam de politie ook al in actie in Deventer, toen was er overlast door een grote groep jongeren langs de IJssel. Daar zijn uiteindelijk veertien boetes uitgedeeld.