Maartje mag de Special Olympics vlag overhandigen: "Dit duurt wel heel lang"

In 2022 worden de Special Olympics Nationale Spelen in verschillende plaatsen in Twente gehouden. Voor het eerst staat dan racerunnen op het programma, Maartje Ellenkamp uit Borne doet daaraan mee en omdat zij ambassadrice van deze spelen is, mag zij dit weekend met haar loopfiets de vlag over de finish brengen.

Ik wist wel dat die meneer veel kon praten, maar dit duurt wel heel lang Special Olympics sporter Maartje

Terwijl Maartje staat te wachten worden er toespraken gehouden. "Wanneer mag ik eigenlijk. Ik wist wel dat die meneer veel kon praten, maar dit duurt wel heel lang." Ongeduldig wiebelt ze op haar racerunner, een driewieler die je voortbeweegt door hard te lopen. Daarnaast skeelert en schaatst Maartje.

De spelen zouden dit weekend gehouden worden in Den Haag maar door corona verloopt alles anders. Twee dagen lang is er een aangepast programma met trainingen, maar geen wedstrijden. En dus wel een vlagoverdracht; Maartje krijgt de vlag van de mascotte van Den Haag en gaat er op haar fiets als een speer vandoor.

Op de finishlijn wachten Maaike Heethaar en wethouder van Hengelo Claudio Bruggink, zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de Special Olympics volgend jaar in Twente. "Nu gaat het echt beginnen, onze blik gaat vol op 2022", vertelt Maaike Heethaar. "Fantastisch hoe Maartje het deed, zij kwam heel hard op ons afgereden, ze had er zin in."

In juni 2022 komen zo'n 2.500 sporters uit heel Nederland naar Twente, onder wie veel uit Overijssel. Zoals ook Kelvin Damhuis uit Enter, hij loopt de 100 en 200 meter sprint.

Zo'n groot evenement naar Twente halen zorgt ook voor meer aandacht voor sporten voor mensen met een beperking. En dat is nodig ook, want er zijn nog veel problemen die overwonnen moeten worden.