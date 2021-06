Zwollenaren maken gedenktekens voor overleden vluchtelingen: "Dat verdienen deze mensen ook"

"Ik voel me nooit meer veilig, nergens op deze wereld." Eén van de vrijwilligers is vluchteling uit Jemen. "Mijn vrouw en kinderen zijn vermoord op de dag dat ze wilden vluchten. Ik was toen al met een paar mannen naar Maleisië gevlucht. Toen had ik niet het geld om mijn gezin gelijk mee te nemen. En ze zouden naar mij toe komen….”

Hij wordt stil. “Het was vreselijk. Alleen maar omdat ik mee had gedaan aan een demonstratie."

Gevaar

De 33-jarige man woont nu in Zwolle en vertelt bewust zijn naam niet. Hij wil niet op radio of tv. "Mijn familie en vrienden wonen nog in Jemen en ik wil voorkomen dat zij in gevaar komen doordat ik mijn verhaal publiek maak."

Ik heb mijn moeder al elf jaar niet gezien. Het is te gevaarlijk om af te spreken. vluchteling en vrijwilligster

Toch wil hij wel dat zijn verhaal gedeeld wordt via een artikel. Hij is nog maar drie jaar hier, maar spreekt goed Nederlands. Ook zijn lerares is één van de vrijwilligers. Hij wijst haar aan en zegt trots: "Dankzij haar kan ik nu goed met u praten."

Amnesty International

Samen met ongeveer tien Nederlandse en buitenlandse vrijwilligers haalt hij planken van pallets en daarop worden namen, de afkomst, de datum van overlijden en de plek van overlijden geschreven. “Ik heb gezien dat het werk van Amnesty International echt helpt op plekken in mijn land. Ze helpen politiek gevangenen vrij te komen en op een veilige plek met hun leven door te gaan."

Eén van de andere vluchtelingen komt uit Iran. Zij heeft haar moeder al elf jaar niet gezien, omdat ze niet zonder gevaar naar haar land terug kan.

Zij vertelt haar verhaal in het filmpje:

Hannah Venderbos heeft als vrijwilliger in Griekenland en op Lesbos van dichtbij gezien hoe mensen die vluchten in kampen moeten overleven. "Ik was er drie weken en zag mensen verhongeren, ze hadden geen drinken, kleding en ze sliepen in tentjes of treinwagons. Dan sliep ik een lekker bedje, maar dacht aan die mensen die alles achter hadden gelaten en nu niks hadden."

Overleden jonge man

Samen maken deze vrijwilligers de gedenktekens. "Van veel van de mensen die zijn dood gevonden, zijn geen namen bekend. Hun familie weet niet waar ze zijn en of ze ooit nog terug komen. Dat is heel anders dan wanneer je hier in Nederland doodgaat en een mooie begrafenis krijgt met daarbij een waardig afscheid. Dat verdienen deze mensen ook."

Dan pakt Hannah de stift weer op en schrijft op het hout: Naam onbekend, Senegal, overleden op 16-11 2020 op de Atlantische Oceaan.