Scorende Weghorst komt met Oranje met de schrik vrij in eerste EK-duel

Het Nederlands elftal is het Europees kampioenschap begonnen met een nipte overwinning. In de Johan Cruijff Arena kwamen de manschappen van Frank de Boer tegen Oekraïne met de schrik vrij door een laat doelpunt van Denzil Dumfries: 3-2. De Bornse spits Wout Weghorst maakte vlak na rust de 2-0 namens Oranje.

Nederland had in de eerste helft een overwicht in Amsterdam, maar wist niet te scoren. Rechterverdediger Denzel Dumfries kreeg twee goede kansen en ook Memphis Depay en Georginio Wijnaldum waren in de buurt van een doelpunt. Oekraïne was af en toe gevaarlijk in de omschakeling.

Weghorst knalt 2-0 binnen

Kort na rust opende Wijnaldum met een geplaatst schot met links de score. In de 58e minuut zorgde Weghorst na een afvallende bal voor de tweede treffer. Daarmee leek Oranje de zege binnen te hebben, maar Andri Jarmolenko bracht met een fraai gekruld schot de spanning in de 75e minuut terug.

Dumfries

Roman Jaremtsjoek kopte in de 79e minuut de 2-2 achter doelman Maarten Stekelenburg. Dumfries had het laatste woord en kopte Oranje in de 85e minuut naar de winst.