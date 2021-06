Feestende supporters in de regio na winst Nederlands elftal op EK voetbal

In Enschede kwamen fans met fakkels bij elkaar om uitbundig te vieren dat Nederland Oekraïne met 3-2 had verslagen. Nergens in de provincie hebben de festiviteiten tot ongeregeldheden geleid.

Ook in Almelo waren er mediterrane taferelen. Daar gingen auto's met Nederlandse vlaggen toeterend door de straten.

Vroomshoop

In Vroomshoop werd een rotonde geblokkeerd door een groep van circa honderd fans. De politie was aanwezig, maar hoefde niet in actie te komen. Na ongeveer een uur vertrokken de fans weer van de rotonde.

Oranjefeest in Vroomshoop (Foto: News United / Freddy Gerrits)

Autobrand

De brandweer kreeg rond middernacht een melding van een autobrand in de buurt van de rotonde. De brandweer heeft voorkomen dat de auto geheel uitbrandde. De auto moest worden weggesleept door een berger. Het is niet duidelijk of de brand is aangestoken.