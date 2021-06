Jonge asielzoekers vertellen hun verhaal via vogelhuisjes in Zwols stadspark

De afgelopen maand hebben jonge asielzoekers met een verblijfsvergunning in een groepsactiviteit van ImpacterLAB de vogelhuisjes in gemaakt, terwijl ze samen nadachten over de vraag 'wat betekent thuis voor jou?'. Dat leverde verschillende verhalen op. Die verhalen zijn opgenomen en zijn - vergezeld van een persoonlijke boodschap - te beluisteren bij de vogelhuisjes in het park.

Moedertaal

“Het is zo mooi om te zien dat als je mensen iets laat doen, in dit geval een vogelhuisje laat maken, ze vanzelf met elkaar in gesprek komen. Taal is sowieso een drempel bij deze jongeren, Nederlands is niet hun moedertaal. Door ze tijdens het klussen na te laten denken over een vraag, kwamen de verhalen vanzelf boven tafel en gingen ze met elkaar in gesprek”, vertelt ImpacterLAB-leider Linda Tiesma.

Verhalen jonge statushouders te horen in Park Eekhout Zwolle (Foto: Bart de Jong)

De vogelhuisjes hangen nog tot de zomervakantie in Park Eekhout.