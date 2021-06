Moordaanslagen Zwolle: Geen gevangenis voor vermeende chauffeurs vluchtauto's

Bij de moordaanslag in Holtenbroek werd een gestolen Clio gebruikt, die werd later uitgebrand teruggevonden (Foto: News United - Stefan Verkerk)

Twee Zwollenaren die volgens justitie bij moordaanslagen hebben gefungeerd als chauffeur van de vluchtauto's, hoeven niet de gevangenis in. De rechtbank sprak één van hen vrij wegens gebrek aan bewijs, de ander heeft lang genoeg in voorarrest gezeten.

Een van de twee bestuurde volgens het OM in 2016 een auto, van waaruit het vuur werd geopend op twee Turkse broers. Die zaten eveneens in een auto. De drive-by schietpartij was even ten zuiden van Zwolle. De twee Turkse broers raakten zwaargewond en ontsnapten ternauwernood aan de dood.

Bewijs

Dat de Zwollenaar, bijgenaamd 'Surinamer', die nacht erbij was als chauffeur blijkt volgens de rechtbank niet uit de bewijsstukken. Er is een getuige die zegt het uit de mond van 'Surinamer' zelf gehoord te hebben, maar verder is er geen direct bewijs. Daarom is hij vrijgesproken. Justitie had drie jaar cel geëist.

Aanslag Holtenbroek

De tweede Zwollenaar, Jaemy P., heeft bij de recherche volop verklaard over de aanslag waarbij hij betrokken was. Het gaat om het schieten op een Turkse Zwollenaar voor diens huis in de wijk Holtenbroek, oktober 2019. Jaemy hoeft niet meer de gevangenis in van de rechtbank. Volgens de rechters in de duur van het voorarrest (tien maanden) lang genoeg geweest. Wel hangt hem nog twee jaar cel boven het hoofd, als hij weer de fout in gaat. Tegen hem was vijf jaar cel geëist.

Jaemy heeft bekend voorafgaand een gps-zender onder de auto van het doelwit te hebben geplakt, de gestolen vluchtauto uit Den Haag te hebben opgehaald, die daadwerkelijk bestuurd te hebben bij de moordaanslag en de wagen vervolgens heeft doen uitbranden.

Onderwereldoorlog

De schutter die volgens de rechtbank bij beide aanslagen betrokken is, werd onlangs veroordeeld tot 19 jaar cel. Zijn broer kreeg een gevangenisstraf van 13 jaar. De twee hebben het al jaren aan de stok met de slachtoffers. Die strijd is in de volksmond 'onderwereldoorlog van Zwolle' gaan heten.