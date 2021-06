Samen weer muziek maken: celloles in Zwolse tuinen

Muziekdocente Rata Kloppenburg uit Zwolle geeft weer lessen in groepsverband. Niet bij haar muziekschool, maar bij de cursisten in de tuin. Ze is gespecialiseerd in de cello. Maandagavond gaf ze les in de tuin van één van haar leerlingen in de wijk Aa-landen.

Een aantal volwassenen die nog maar net met het cello-spelen zijn begonnen speelden daar samen. Voor de meeste cursisten was het de allereerste keer dat ze in groepsverband speelden. Ze reageerden dan ook heel verheugd. Dat er zo nu en dan een valse noot klonk namen de cursisten voor lief. Voor het eerst met andere beginnende cellisten samenspelen was het belangrijkste.

Door de lockdown konden de leerlingen alleen maar thuis in hun eentje oefenen. Ze waren erg blij om eens een keer samen met andere cursisten te spelen. Het idee om kleinschalig in tuinen te gaan spelen ontstond toen de eerste versoepelingen werden aangekondigd. Voor Rata Kloppenburg was het toen niet helemaal duidelijk wat nou wel en niet mocht. Wel stond vast dat er buiten al wel wat meer kon.

Het was maandag een heerlijke zomeravond met een fijne avondzon, ideaal voor een buitenles. De wijk Aa-landen kenmerkt zich door het vele groen en er zijn ook veel vogels. Die lieten tijdens het spelen behoorlijk van zich horen. De merels leken even in paniek te schieten van de cello-klanken.

Zomerproject

De les beviel zo goed, dat er waarschijnlijk nog veel meer lessen in de tuinen worden gegeven. Rata noemt dat een zomerproject. Er zal niet in de tuin van de muziekdocente worden gespeeld: dat is niet leuk voor de buren omdat er nog wel eens een valste noot te horen is. Er wordt elke keer een tuin van een cursist uitgekozen waar gespeeld gaat worden. Bij slecht weer zal wel naar binnen worden uitgeweken.