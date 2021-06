Jeugdgevangenissen overvol; Twente pleit voor andere aanpak

Dik twee jaar geleden begon Ruth Driessen met haar klus voor de transformatie van de jeugdzorg in Twente, samen met collega's. Ook zij zag dat het aantal jongeren dat naar de gevangenis moet toenam en dat de delicten die jongeren pleegden zwaarder werden. "Ik vond het vooral belangrijk dat er gekeken werd, hoe komt dat nou?"

Pedagogische bril

In Twente werd het scenario al snel duidelijk. Meerdere ontwikkelingen spelen een rol. De jeugdzorg is gedecentraliseerd, gemeenten hebben minder geld voor jongerenwerkers en het Openbaar Ministerie is gaan werken met grotere regio's. Door de afstand van het OM wordt er minder met een pedagogische en meer met een juridische bril naar jonge criminelen gekeken, aldus Driessen.

Gek genoeg nam het aantal jongeren dat op zitting moest komen daardoor juist af. "Vroeger werd er bij een lichte overtreding nog wel eens gezegd, laat die jongen toch maar op zitting komen. Omdat er andere signalen waren."

Maar dat gebeurt nu alleen maar als een overtreding of misdaad zwaar genoeg is. Waardoor de Raad voor de Kinderbescherming minder wordt ingezet voor een raadsonderzoek, waarbij gepraat wordt met de ouders en school van de jonge delinquent. Het aantal raadsonderzoeken halveerde de afgelopen vijf jaar.

Bij de Jeugdreclassering - gedwongen begeleiding die kan worden opgelegd door de kinderrechter - ziet men de gemiddelde leeftijd toenemen en ook zij zien dat de jongeren die bij hun binnen komen veel zwaardere delicten hebben gepleegd.

Zwaar delict

"Daardoor lijkt het dus alsof zo'n jongere in een keer een zwaar delict pleegt, maar die is misschien wel al drie of vier keer met een licht vergrijp met de politie in aanraking is geweest. Maar die informatie is niet gedeeld." De politie geeft de informatie maar mondjesmaat aan gemeenten, in verband met privacyregels van de AVG.

En dat moet echt anders volgens Driessen. "Dit is een landelijk probleem, het wordt ontzettend herkend door jongeren, ouders, advocaten. Hier moet je echt iets voor organiseren. En dan wel avg-proof."

Vroegsignalering

In Twente zijn ze er al mee aan de slag. "Je ziet dat organisaties in de keten hier echt voor willen gaan. Zorginstellingen, jeugdbescherming, maar ook scholen. We willen die vroegsignalering echt goed gaan regelen. Want nu gaat het af en toe goed mis."