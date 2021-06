Dit doet de rel met het imago van Omtzigt (en het CDA)

Want laten we eerlijk zijn, niemand wil graag in één adem genoemd worden met termen als "psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel". Toch werd Omtzigt zo binnen de partij genoemd, stelt hij in zijn eigen vertrouwelijke memo die vorige week op straat kwam te liggen.

In het document, dat 76 pagina's telt, is een aantal belastende dingen te lezen. Zo zou de Enschedeër onder druk vanuit het CDA hebben ingestemd met Wopke Hoekstra als nieuwe partijleider.

'Slachtoffer'

Om erachter te komen wat deze rel doet met de imago's van de partij en Omtzigt, bellen we met imagodeskundige Gonnie Klein Rouweler. "Hij is slachtoffer in deze situatie, dus hij zal minder imagoschade oplopen", doelt ze op Omtzigt.

"Overal en in elke organisatie heb je mensen die anders zijn of denken. Daar moet je mee kunnen omgaan", legt Klein Rouweler uit. "Het CDA had de kwaliteiten van Omtzigt moeten gebruiken, in plaats van te proberen om hem te lozen. Want er kan zo een nieuwe andersdenkende opstaan. Dan heb je hetzelfde probleem weer."

Vruchten plukken

Onder meer door zijn rol in de toeslagenaffaire heeft de Enschedese politicus veel aan populariteit gewonnen, en die zal door deze situatie niet snel afnemen, verwacht de imagodeskundige. "Hij geeft nu ook duidelijk aan: tot hier en niet verder. Hij geeft de grenzen aan."

Is dit dan hét moment voor Omtzigt om de vruchten te plukken van zijn populariteit? "Hij heeft nu een burn-out, maar in theorie zou hij een eigen partij kunnen beginnen. Ik denk dat hij op basis van zijn geleverde prestaties veel stemmen zal halen."

Welke kwaliteiten?

Behalve dat het Kamerlid echt rust nodig lijkt te hebben, is er nog een andere factor die het slagen van een eigen partij in de weg kan zitten. "Is hij geschikt als partijleider?", vraagt Klein Rouweler zich hardop af. "Hij is natuurlijk een kei in het naar boven halen van misstanden, maar waar is hij nog meer echt goed in?"

Uit een peiling van opiniepeiler Maurice de Hond blijkt dat het CDA momenteel zeven zetels ten opzichte van afgelopen verkiezingen zou moeten inleveren. Toch zal voor de partij pas echt duidelijk worden wat de impact van deze gebeurtenissen zullen zijn als alle scherven zijn opgeruimd. "Want het is natuurlijk de vraag hoeveel CDA'ers Omtzigt nog zullen volgen."

En wat moet het CDA tot die tijd? "Er zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan geven. Dan waait het vanzelf weer over."