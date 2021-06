Woningbouw bij slachterij Losser twijfelachtig

De Raad van State betwijfelt sterk of de bouw van een woning vlakbij slachterij Luijerink aan de Gronausestraat in Losser kan doorgaan. Tijdens een zitting vandaag bleek dat er gaten zitten in het milieuonderzoek waarmee de gemeente Losser aantoont dat de bouw mogelijk is. Bij de nieuwe woning zal volgens de gemeente een aanvaardbaar leefklimaat heersen. Ondanks de activiteiten van de slachterij.

De familie Luijerink, eigenaar van de slachterij, probeert al jaren te voorkomen dat de woning kan worden gebouwd. Ze is bang dat de nieuwe bewoners gaan klagen over stank en lawaai en maatregelen zullen vragen tegen de slachterij.

Milieuonderzoek

De familie zegt dat het milieuonderzoek van de gemeente is uitgegaan van verkeerde uitgangspunten en dat het ook onvolledig is uitgevoerd. Dat laatste werd ook duidelijk tijdens de zitting. De stank die ontstaat bij het regelmatig mixen van de mestkelder van de slachterij en het verplicht schoonspuiten van de veewagens is door de onderzoekers niet beoordeeld.

Dat is mogelijk al een breekpunt voor het bestemmingsplan waarin de bouw van de nieuwe woning is geregeld. Maar daarnaast twijfelt de Raad ook aan de uitgangspunten van het milieuonderzoek. De gemeente heeft niet een directe berekening gemaakt van de overlast bij de nieuwe woning. Een al bestaand pand aan de Gronausestraat staat dichterbij. Daar is volgens de gemeente al geen overlast berekend. En dan zal er bij de verder weg geplande nieuwe woning zeker geen overlast zijn.

'Overlast onderschat'

Volgens de familie had de gemeente moeten uitgaan van de milieuvergunning van de slachterij. Die bepaalt wat de slachterij mag doen. In dat geval is het onmogelijk dat bij de nieuwe woning een aanvaardbaar leefklimaat zal zijn. En daar komt bij dat de milieuonderzoekers de feitelijke situatie bij de slachterij onvolledig in kaart hebben gebracht. De overlast bij de nieuwe woning zou daardoor zijn onderschat.

De onderzoekers van de gemeente suggereerden dat de slachterij maar een nieuwe milieuvergunning moet aanvragen voor zijn activiteiten. "Ze willen ons een nieuwe milieuvergunning opdringen", klaagde een familielid verontwaardigd. "Dat lijkt mij niet de bedoeling", reageerde een van de rechters van de Raad. "Het gaat voor ons om een aanvaardbaar leefklimaat bij de nieuwe woning."

"Het is een complexe zaak", constateerde de raadsvoorzitter. Hij gaf alvast een ‘winstwaarschuwing’. Hij verwacht pas over enkele maanden uitspraak te kunnen doen.