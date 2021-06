Burgemeester Staphorst: je moet een hechte gemeenschap zijn én je aan coronaregels houden

Burgemeester Jan ten Kate ziet in sociale samenhang Staphorst ook valkuil in naleven coronaregels (Foto: Gemeente Staphorst)

Hoewel het in Staphorst nog altijd niet goed gaat met de coronabesmettingen, zijn er volgens burgemeester Jan ten Kate geen aanvullende maatregelen nodig. Wel zegt hij dat hij samen met de GGD de coronacijfers in de gemeente nauwlettend in de gaten houdt. In Staphorst zijn relatief gezien meer besmettingen dan in de rest van de regio. Eigenlijk gaat het er sinds het begin van de pandemie al niet goed. Is de hechte onderlinge samenhang in de gemeenschap een valkuil als het om corona gaat?

De vorige burgemeester, Gerrit Jan Kok, weet de slechte coronascore aan de hechtheid van de gemeenschap, waardoor mensen elkaar toch opzoeken en zich minder aan de coronaregels houden. Kok werd eind mei opgevolgd door burgemeester Ten Kate en die denkt er hetzelfde over.

Toch aan de regels houden

"Wij zijn de meeste sociale gemeente van Nederland, onderzoek wees dat uit. Dat is goed en dat moeten we vooral koesteren en blijven doen, maar we moeten ons ook aan de coronaregels houden. We zijn hecht, we zijn sociaal, we helpen elkaar, maar dat kan tevens een valkuil zijn als het om corona gaat", zegt Ten Kate.

We kunnen hecht én sociaal zijn én ons aan de regels houden Burgemeester Ten Kate van Staphorst

De burgemeester zegt zich in individuele gevallen zorgen te maken. Er zijn mensen ziek en dat is voor reden voor zorg, maar in algemene zin hoeven er volgens Ten Kate nog geen maatregelen genomen te worden. Er komt ook geen pop-up-testlocatie. Hij roept inwoners die milde klachten hebben op om zich te laten testen.

De GGD bevestigt dat het in Staphorst slechter gaat dan in de rest van IJsselland. In de hele regio dalen de cijfers, maar in Staphorst (en ook in Kampen), liggen de cijfers hoger.

Onderzoek naar sociaal kapitaal

De hechtheid van de gemeenschap is positief en tegelijkertijd een valkuil, zo lijkt het. De gemeente Staphorst is de gemeente met het hoogste 'sociale kapitaal' van Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie van economisch onderzoeksbureau SEO. Staphorst scoort 0,99 op een schaal van 1 en is daarmee koploper in Nederland.

Daarmee wordt bedoeld dat mensen betrokken zijn bij elkaar, een beetje op elkaar letten. Hoe hoger de score op het gebied van sociale cohesie, hoe lager de criminaliteitscijfers en hoe hoger de kansen op de arbeidsmarkt. Of de hoge sociale score en de hoge coronacijfers met elkaar verband houden is vooralsnog een interpretatie van de bestuurders, want een wetenschappelijke correlatie is er (nog) niet.