Vernieuwde winkelstraat in Glanerbrug maakt de tongen los: 'Dit is weggegooid geld'

Op straat, maar ook op sociale media, maakt de vernieuwde inrichting van de winkelboulevard de tongen los. Eigenaar Jan Haast van de Primera is uitgesproken. "Dit is weggegooid geld. Er is een half miljoen in de ton geflikkerd."

Winkelboulevard sinds 2009

Al jaren klagen inwoners van het grensdorp over de verkeersveiligheid op de hoofdstraat. De Gronausestraat ging in 2009 op de schop om het dorp met een 'winkelboulevard' meer allure te geven. Maar het wegdek bleek aan de smalle kant om door auto's en fietsers gedeeld te worden.

Tussen 2014 en 2018 werden in totaal dertien fietsongevallen geregistreerd, waarvan drie met letsel. Maar met name het gevoel van onveiligheid was fietsende Glanerbruggers een doorn in het oog. Fietsers verkozen voor hun veiligheid vaak het voetpad, met nieuwe onveilige situaties tot gevolg.

Wegdek iets breder

In 2017 stelde de Glanerbrugse Lorette Bosch-Padberg de situatie via social media aan de kaak. Dat leverde zoveel reacties op, dat de gemeente vier ton voor een oplossing ter beschikking stelde aan een werkgroep.

Nu is die oplossing uitgevoerd: het wegdek is iets breder geworden en de parkeerplaatsen langs de Gronausestraat juist smaller. Om de kruispunten te accentueren is een andere kleur klinkersteen aangebracht.

Honderden reacties

Of de wijzigingen tot het gewenste effect hebben geleid is nog maar sterk de vraag. Op social media werden dit weekend honderden opmerkingen geplaatst, die overwegend kritisch waren.

Dus gingen we kijken:

'Enige verschil is een klein strookje bij de parkeerplaats. Daardoor lijkt het net of de straat iets breder is. Nog steeds rijden fietsen en bromfietsen op het voetpad, soms mega snel. Niks veranderd dus', zegt een inwoonster. 'Het zal nooit meer veilig worden tenzij ze de straat weer terugbrengen zoals het vroeger was met vrijliggende fietspaden', verzucht een ander.

'Aanpassen aan elkaar'

Ook een bezoekje aan de winkelstraat levert weinig positieve geluiden op. Eén vrouw, die niet op de camera wil reageren, vindt dat automobilisten en fietsers zich wel iets meer zouden kunnen aanpassen. Met andere woorden: de fietsers op de weg en de automobilisten geduldig daarachter.

Ze hadden de middenberm weg moeten halen, dan was er ruimte zat voor de fietser geweest Jan Haast, ondernemer in Glanerbrug

Wethouder Niels van den Berg erkent dat er 'optisch weinig verschil' te zien is, maar dat het nieuwe ontwerp een zorgvuldig uitgekozen proces is. "Ik kan alleen maar ondersteunen wat de werkgroep heeft bedacht."

Primera-ondernemer Jan Haast had het echter liever anders gezien. "Ze hadden de middenberm weg moeten halen, dan was er ruimte zat voor de fietser geweest."