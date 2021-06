Cardioloog MST ziet door toename aantal AED's steeds meer levens gered worden

"Als er snel en adequaat wordt gehandeld dan zien we heel vaak dat binnen een aantal minuten patiënten weer bij kunnen komen en weer aanspreekbaar zijn", reageert Stoel op de vraag hoe bijzonder het is dat Eriksen vrij kort na zijn hartstilstand al weer in staat was zijn ploeggenoten toe te spreken. Dat geldt voor meer patiënten die op tijd worden geholpen met behulp van een AED.

Duidelijk effect

Snelheid is het sleutelwoord bij reanimaties blijk elke keer weer. Stoel merkt daarbij duidelijk het effect van een toename van het aantal AED's op veel plekken. "Op steeds meer plaatsen hangt een AED en dat betekent dat patiënten veel eerder behandeld kunnen worden en ook veel eerder bij kunnen komen."

Wat ook helpt is dat politieagenten in de dienstauto een AED hebben. "Vaak zijn zij bij een hartstilstand bij iemand thuis als eerste ter plaatse. Agenten kunnen dan al een elektroshock toedienen. Daardoor komt het vaker voor dat wanneer de ambulance arriveert de patiënt al gereanimeerd is en weer aanspreekbaar is. Alles wat je eerder bent verkleint de kans op hersenschade."

Ademhaling

Maar als je geen achtergrond hebt als zorgverlener of agent moet je ook weten wat je moet doen als iemand een hartstilstand krijgt. "De essentie is dat als iemand op basis van een hartstilstand plotseling bewusteloos is er met name een abnormale ademhaling is. In het begin is er nog enige ademhaling maar al heel snel stopt de ademhaling", legt Stoel uit.

Dat is het moment dat gestart moet worden met hartmassage. "Dat is het belangrijkste. Binnen een paar minuten. Binnen zes minuten duurt eigenlijk al weer te lang. In het geval van Eriksen zat het ergens tussen de één en twee minuten. Dat is echt wel snel want iedereen moet zich eerst realiseren wat er aan de hand is."

Neem initiatief

Heel belangrijk is dat iemand het initiatief neemt en vaststelt dat de situatie zodanig is er begonnen moet worden met hartmassage. "Je kan bijna geen kwaad met hartmassage", legt Stoel uit. "Je kan het hart niet beschadigen. Zo snel mogelijk beginnen en zorgen dat er een AED wordt gehaald zodat een elektroshock kan worden toegediend zodat de hartitmestoornis die de oorzaak is van de hartstilstand behandeld kan worden."

Stoel wijst nog maar eens op het belang van de AED. "Die is ontzettend belangrijk. Die moet in de buurt zijn en zo snel mogelijk bij de betrokkene gebracht worden. Hartmassage is enkel ter overbrugging van de tijd naar een elektroshock." Het bedienen van een AED is overigens volgens Stoel niet zo ingewikkeld. Het apparaat vertel je precies wat je wel en wat je niet moet doen."