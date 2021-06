CDA Overijssel: voorlopig geen bijeenkomst met leden over situatie Omtzigt

Dat zorgde voor beroering in het hele land. De NOS meldt dat CDA-afdelingen de komende dagen extra bijeenkomsten houden over de vraag hoe het nu verder moet. Volgens Van Hijum is dat nog te vroeg dag. "Wij dringen aan op een snelle evaluatie." Hij rekent erop de commissie voortvarend te werk zal gaan en ook de CDA-leden bij dat proces zal betrekken.

"Er moeten geen dingen onder het tapijt worden geschoven. We moeten open onder ogen zien wat er fout is gegaan."

De Stichting Sociale Christendemocratie liet zondag weten "opheldering en verantwoording" te willen over de uitgelekte memo van Pieter Omtzigt. In die memo beschreef de prominente CDA-er hoe hij is tegengewerkt door de partij en zich er soms "onveilig" voelde. De tekst was geschreven voor de evaluatiecommissie onder leiding van de Alphense burgemeester Liesbeth Spies, die de meest recente verkiezingscampagne van het CDA onderzoekt. Na het uitlekken van de memo stapte Omtzigt op bij het CDA.

Contact met achterban

Volgens Van Hijum is er veel contact geweest met de achterban in Overijssel. "Er is veel gebeld en gezoomd", aldus Van Hijum. "Alle afdelingsvoorzitters zijn bijgepraat." Van Hijum proefde in die gesprekken 'veel teleurstelling en verdriet' bij leden. "Pieter Omtzigt hoort honderd procent bij de CDA-familie."

Er zal een aantal dingen moeten veranderen, want de toekomst van het CDA staat op het spel. Eddy van Hijum CDA-gedeputeerde provincie Overijssel

Hoewel Van Hijum op het rapport wil wachten is hij ook voorstander van "een bijeenkomst op afzienbare tijd". In Overijssel ging bijna zestig procent van de CDA-stemmen naar Omtzigt. "Leden verwijten het CDA het vertrek van Omtzigt. Je merkt hier dat zij graag gehoord willen worden."

Van Hijum benadrukt ook de ernst van de situatie. "Het is erop of eronder. Er zal een aantal dingen moeten veranderen, want de toekomst van het CDA staat op het spel."

Wopke Hoekstra

Partijleider Wopke Hoekstra gaf vandaag aan dat de breuk tussen Omtzigt en het CDA niet definitief hoeft te zijn. "Als het alsnog te repareren is, dolgraag. Maar dat heb ik helaas niet in mijn eentje in de hand." Hij benadrukt dat hij en het partijbestuur alles op alles hebben gezet om Omtzigt voor het CDA te behouden. "Maar hij heeft deze keuze gemaakt, en hij is voorlopig ook met ziekteverlof."

Eddy van Hijum vindt dat iedereen hem die rust nu ook moet gunnen zodat hij ook echt uit kan rusten de komende tijd. Ook Van Hijum ziet nog wel een weg terug voor Omtzigt. "Hij is een authentieke christendemocraat."