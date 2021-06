Marit Auée keert na Amerikaans avontuur terug bij PEC Zwolle

"Het jaar in de Verenigde Staten begon moeizaam, aangezien ik later naar de VS afreisde dan oorspronkelijk het plan was", zegt Auée. "Corona gooide jammer genoeg roet in het eten. Ondanks deze ‘valse start’ heb ik deze ervaring als heel positief ervaren. Het leven en het voetbal is daar zó anders dan hier, echt een belevenis. Na dit avontuur is het fijn om te weten dat PEC Zwolle me graag weer terug wil hebben. Ik heb hier in de jeugd gevoetbald en mijn debuut gemaakt, het is dus niet zomaar een club voor mij. Er zijn het afgelopen jaar veel meiden doorgebroken die ik nog ken vanuit de jeugd, dus het voelt ook gelijk heel goed en vertrouwd om het blauw-witte shirt weer aan te trekken."

Weten wat we aan Marit hebben

Technisch manager Sebastiaan Borgardijn is content met de terugkeer van Auée: "Ik ben blij dat Marit weer terug is bij PEC Zwolle Vrouwen. Het afgelopen jaar is zij een bijzonder avontuur aangegaan in de Verenigde Staten, waar zij in een nieuwe omgeving haar studie met voetbal heeft gecombineerd. Nu ze weer terug is in Nederland is het prachtig dat ze weer in Zwolle wil voetballen. Wij weten wat we aan Marit hebben, zij heeft immers al laten zien van grote waarde te kunnen zijn in onze achterhoede. De ervaring die ze in het buitenland heeft opgedaan neemt zij nu mee naar Zwolle en dat kan alleen maar een positieve uitwerking hebben op de groep."