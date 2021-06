Wat vind jij: Is de situatie bij het CDA nog te redden?

Dat vragen ook veel regionale afdelingen van het CDA zich af. Volgens een rondvraag van de NOS zijn er de komende dagen in het hele land spoedberaden met ongeruste CDA-leden. Ze zeggen dat ze "in shock" zijn over wat er is gebeurd en dat de gebeurtenissen grote gevolgen kunnen hebben voor de partij.

"Wij willen niet weg bij het CDA", verwoordt een Gronings statenlid het sentiment, "maar we moeten wel kijken hoe het nu verder moet." Omtzigt legde volgens een ander CDA-lid de vinger op meerdere zere plekken. "Daar moeten we samen eens flink over discussiëren."

Volgens imagodeskundige Gonnie Klein Rouweler moet het CDA vooral stil blijven zitten en niet teveel wrijven in de vlek: "Er zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan geven. Dan waait het vanzelf weer over."

