"Genoeg steun voor extra CDA-congres vanwege vertrek Pieter Omtzigt"

Om een extra partijcongres mogelijk te maken moet ten minste één procent van de leden zo'n verzoek steunen. Woordvoerder van de stichting Henriëtte van Hedel laat weten dat inmiddels vijfhonderd leden de petitie hebben ondertekend. "Het verzoek zal morgen bij het partijbestuur worden ingediend. Het partijbestuur is, gezien het aantal, nu statutair verplicht om binnen acht weken een partijcongres te organiseren."

Verantwoording afleggen

Op het congres "kunnen het bestuur en de partijleider verantwoording afleggen over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, de keuzes die er zijn gemaakt en de zaken die hierbij verkeerd zijn gegaan. Dit partijcongres biedt de leden daarnaast de mogelijkheid om richtinggevende uitspraken te doen over de ontstane situatie en hoe daarmee om te gaan", aldus Hedel.

Eerder vanavond bleek dat de provinciale afdelingen van het CDA geen heil zagen in een extra CDA-congres. Beter is het volgens hen om eerst de bevindingen van de commissie Spies af te wachten. Die commissie doet onderzoek naar het verloop van de lijsttrekkersverkiezing binnen het CDA. De verkiezing die werd gewonnen door Hugo de Jonge ten faveure van Pieter Omtzigt.

Eddy van Hijum

CDA-gedeputeerde in Overijssel Eddy van Hijum wil wel op het rapport wachten, maar is ook voorstander van "een bijeenkomst op afzienbare tijd". In Overijssel ging bijna 60 procent van de CDA-stemmen naar Omtzigt. "Leden verwijten het CDA het vertrek van Omtzigt. Je merkt hier dat zij graag gehoord willen worden."

Van Hijum benadrukt de ernst van de situatie. "Het is erop of eronder. Er zal een aantal dingen moeten veranderen, want de toekomst van het CDA staat op het spel."

Memo

Omtzigt stapte onlangs uit het CDA nadat een memo die bestemd was voor de commissie Spies uitlekte. In die memo stond bijzonder gevoelige informatie. Omtzigt maakt in het stuk zijn partij harde verwijten. Hij meldt onder meer dat partijgenoten in appjes voor hem scheldwoorden gebruikten als 'eikel' en 'teringhond'. Ook zou Omtzigt gepasseerd zijn voor het lijsttrekkerschap, hoewel hem beloofd was dat hij De Jonge mocht opvolgen als die zich zou terugtrekken.