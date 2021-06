Scooterrijder rijdt door prikkeldraad op Twente Airport en raakt zwaargewond

Brandweer, politie en ambulances rukten uit nadat het ongeluk werd gemeld. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Met die heli is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waaraan het slachtoffer gewond is geraakt.

Schemering

Ook is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het slachtoffer zou in de schemering door prikkeldraad zijn gereden dat in de omgeving van de uitkijktoren is gespannen. Dat prikkeldraad is als de duisternis invalt niet of nauwelijks te zien.

Scooterrijder gewond op Twente Aiport (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Hulpdiensten moesten een aantal hekken openbreken om bij het slachtoffer te komen. Een agent heeft de scooter van een andere scooterrijder gevorderd om zo snel mogelijk bij het slachtoffer te komen.

Op Twente Aiport wordt regelmatig gecrost door scooters die daarbij met hoge snelheid over het asfalt in de omgeving van de uitkijktoren rijden. Daar is echter ook prikkeldraad gespannen. Dat levert gevaarlijke situaties op.