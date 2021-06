Klooster Nieuw Sion in Diepenveen klaar voor de zomer: kloostercamping en eigen brouwerij

"Door de coronacrisis is dit idee eigenlijk uit nood geboren afgelopen jaar. Maar eigenlijk beviel het zo goed dat we er mee door zijn gegaan, " vertelt Peter Dullaert. Volgens de directeur van het klooster hoeven de gasten zich niet te vervelen op het terrein: "Och, er is voldoende te doen hier! De gasten kunnen onder meer in de moestuin meehelpen ofwel meedoen aan de vier getijdengebeden. Daarnaast kunnen ze lekker tot rust gaan komen op de camping of in de bossen."

Afgelopen maandag hebben de eerste gasten hun plekje op de camping veilig weten te stellen. Volgens Dullaert voornamelijk gasten die vorig jaar ook gebruik maakten van de camping: "Blijkbaar beviel het deze mensen zo goed dat ze nog een jaartje komen kamperen bij ons."

Brouwerij

Komend najaar hoopt het klooster te kunnen beginnen met het brouwen van hun eigen trappistenbiertje. Volgens Peter Dullaert mag een brouwerij niet ontbreken wanneer je tracht de monnikentradities in stand te houden: "Wij zijn al begonnen met het verbouwen van onze eigen gerst en hop. Wij hopen in het najaar de brouwerij in gebruik te kunnen nemen om ambachtelijke biertjes te kunnen brouwen."

Ondanks alle bedrijvigheid in en om het klooster, zijn de werkzaamheden nog lang niet af: "Het is echt een langetermijnproject. Wij proberen het klooster steeds in fases te herstellen en vernieuwen. De brouwerij is hier een mooi onderdeel van." Volgens de charismatische kloosterdirecteur is het nog te vroeg om te reppen over welke biertjes hier uit de vaten zullen stromen. "Het is niet ons doel om een grootschalige brouwerij hier op te zetten. We willen het vooral lokaal en kleinschalig proberen te houden hier. Zoals dat eigenlijk hoort in een klooster."