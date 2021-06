Politie onderzoekt of brand hotel Wanneperveen is aangestoken

De voormalige Gasterij biedt enkele uren na de brand een trieste aanblik. Verkoolde inventaris ligt op een grote hoop in het karkas van wat eens een hotel was. Het pand was overal nog bekend als Gasterij De Blauwe Hand, hoewel de naam vorig jaar nog werd veranderd in Giethoorn2Stay. Na drie maanden open te zijn geweest moest het al de deuren sluiten.

Elders onderdak

De zeven mensen die in het pand aanwezig waren, zijn volgens de huurder op een ander adres ondergebracht of krijgen nog onderdak. Het zou gaan om een personeelslid van de huurder en zes arbeidsmigranten die bij een scheepswerf in de regio werken. De eigenaar van het pand is zo aangeslagen door de brand, dat hij niet wil reageren.

Schade door brand is groot (Foto: RTV Oost /Robert Jansema)