Tbs-verlenging voor dader 30 jaar oude Deventer Lustmoord: "Ik ben nog lang niet klaar"

Dertig jaar geleden verkrachtte en wurgde hij zijn acht jaar jonge buurmeisje in Deventer, nu pas is psychische hulp op gang gekomen. Geert B. uit Enschede moest zich vandaag bij de rechtbank melden voor verlenging van zijn tbs-behandeling. "Ik ben nog niet klaar hier, er is nog veel te doen."

Lang bleef hij ongestraft voor zijn lugubere daden, tot hij in 2009 tegen de lamp liep. Toen werd hij aangehouden voor het misbruiken van zijn buurmeisje in Glanerbrug. Na DNA-afname bleek er een match te zijn met de tot dan toe onopgeloste Deventer zaak, die 'Lustmoord' is gaan heten.

Gewurgd met nachthemd

De moeder van Semiha vond het lichaam van haar dochtertje op 14 februari 1991 in het ouderlijk huis. Het meisje bleek met een nachthemd te zijn gewurgd.

Het gerechtshof heeft Geert B. uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging. Naast het verkrachten en wurgen van de 8-jarige Semiha, werd hij ook schuldig bevonden aan het misbruiken van twee andere meisjes en bezit van kinderporno.

Behandeling gestart

Twee jaar geleden zat zijn gevangenisstraf er op en ging hij naar de tbs-kliniek. "Daar kon hij in het begin moeilijk zijn draai vinden", zegt zijn behandelend arts. "Hij heeft er moeite mee om vreemden te vertrouwen. Het heeft even geduurd voordat hij zich veilig genoeg voelde."

Geert zelf erkent dat. "Maar inmiddels ben ik volop bezig met therapieën." Volgens de rapportages die zijn opgesteld, blijkt inderdaad dat hij helemaal openstaat voor behandeling. Geert is bezig met traumabehandeling, delict-analyse en werken aan alcoholmisbruik.

Verlenging tbs

Volgens het OM staan de behandelingen nog wel in de kinderschonen. De officier heeft daarom een verlenging van Geert's tbs gevorderd. Daar maakte hij geen bezwaar tegen. Zo zegt strafpleiter Kalk: "Client is blij dat hij begonnen is met behandelingen. Die tien jaar in de gevangenis zijn 'm niet in de koude kleren gaan zitten."

Als Geert B. zo doorgaat met dezelfde inzet, kan hij eind van dit jaar misschien met begeleid verlof. "Maar dan moet je denken aan een rondje door de tuin op het complex van de tbs-kliniek", zegt advocaat Kalk.

De rechtbank beslist over twee weken of Geert nog minimaal twee jaar tbs-behandelingen krijgt, al lijkt het een beklonken zaak.