GGD tevreden: Weinig positieve tests, wel veel vragen over Janssen-vaccin

Ook het vaccineren gaat goed; in Twente zijn er nu 400.000 vaccins gezet. 161.000 inwoners zijn inmiddels volledig gevaccineerd.

Janssen-vaccin

Van de vierduizend coronatests afgelopen week is 3,4 procent van de mensen positief getest. "We zien dus een flinke daling ten opzichte van de afgelopen periode. In de groep 50 tot 60-jarigen zien we de meeste besmettingen", zegt Reinier van Boekhoven van de GGD Twente.

Wel komen er nog veel vragen over de 'Janssen-prik' binnen bij de GGD. "Doordat de telefoonlijn voor het Janssen-vaccin overbelast was, belden veel mensen naar de GGD. Wij kunnen ze echter niet helpen, maar hebben we uitleg gegeven over het vaccin. Hoeveel Janssen-prikken er komende dagen in Twente worden gezet, is nog niet duidelijk."

Handhaving discotheken

Ook Arco Hofland is namens de Veiligheidsregio Twente tevreden met de huidige situatie. "We hebben natuurlijk allemaal uitgekeken naar de versoepelingen die nu toegepast worden. Natuurlijk moeten we wel alert blijven. Als Veiligheidsregio blijven we ook komende tijd goed monitoren hoe het gaat."

Zaterdag gaat een aantal discotheken in de regio weer open. Met een negatieve test is het voor iedereen mogelijk om weer tot diep in de nacht te feesten. De Veiligheidsregio gaat actief handhaven bij horecagelegenheden. "Uiteraard is handhaving één van deze taken, maar we hebben veel vertrouwen in de horeca. Zij hebben aangegeven alles goed te kunnen organiseren", zegt Hofland.

Ook bij wedstrijden van het Nederlands elftal verwacht Hofland dat alles goed verloopt. "We moeten elkaar niet in armen vallen als er gewonnen wordt, maar het trots zijn en de verbondenheid is goed. We mogen dat best vieren."