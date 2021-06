Zwolle Hanzestad of Ganzenstad? Gemeente pleit voor ganzenbeleid om overlast tegen te gaan

Reden dat de meeste raadsfracties pleiten voor nader onderzoek. Ze willen weten of de Zwolse ganzenpopulaties, die geregeld binnen de bebouwde kom vertoeven, ook daadwerkelijk veel groter zijn geworden.

Lawaai en Poep

Ook moet er specifiek onderzoek gedaan worden naar de overlast en het effect van de ganzenpoep op de kwaliteit van het zwemwater. Het vermoeden bestaat dat veel ganzenpoep de kwaliteit van het water dusdanig aantast, dat het ongezond is om er in te zwemmen.

Voor de Milligerplas in Stadshagen is op dit moment een negatief zwemadvies van kracht. Het zwemwater voldoet niet aan de Europese norm.

Zeker met dit warme weer voor de circa dertigduizend omwonenden in Stadshagen en andere omliggende wijken geen pretje. Dan kun je volgens ChristenUnie raadslid Jacob Raab met recht spreken over ganzenoverlast.

Hij pleit daarom voor een ganzenbeleid in Zwolle. Volgens hem noodzakelijk om het enthousiasme over de aanwezigheid van verschillende soorten ganzen in de stad Zwolle te behouden.

Ganzenbeleid

De ChristenUnie heeft de problematiek samen met andere gemeenteraadsfracties inmiddels hoog op de politieke agenda gezet. In afwachting van de beantwoording van een aantal vragen van de VVD over de ganzenproblematiek en zwemwaterkwaliteit in Zwolle, overweegt de ChristenUnie of er ook een debat moet komen in aanloop naar een Zwols ganzenbeleid.

De aanpak van de overlast kan op veel manieren. "Een simpele oproep aan mensen om de beesten niet te voeren kan al helpen", zegt Raab. "Maar het verplaatsen van ganzenkolonies is lastiger. Dat kan bijvoorbeeld door ze te vangen en elders uit te zetten. Maar dat is nogal arbeidsintensief."

Eieren insmeren

Een andere methode om de groei van de populaties tegen te gaan is het insmeren van de eieren op de nesten, zodat ze niet uitgebroed worden. "Een methode die heel erg ingrijpt in de natuur en die we liever willen voorkomen", zegt het Zwolse gemeenteraadslid. Hij pleit voor meer onderzoek zodat er een gedegen plan van aanpak komt.

"Met een ganzenbeleid kunnen we beter kijken waar we de dieren in Zwolle wel en niet willen hebben, zodat we vervolgens die gebieden ook onaantrekkelijk of juist extra aantrekkelijk voor ganzen maken."