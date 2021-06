Transportondernemer die deurwaarder mishandelde door curator aansprakelijk gesteld

Dennis D., de transportondernemer uit Nieuwleusen die is veroordeeld voor het molesteren van een deurwaarder, is door de curator privé aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement van zijn bedrijf. Dat blijkt uit het nieuwste faillissementsverslag. Ook wordt uit dit verslag duidelijk dat D. de bedrijfsadministratie nooit heeft afgegeven aan de curator. Die overweegt nog aangifte te doen van een strafbaar feit.

Dennis D. kwam in de zomer van 2018 in het nieuws toen hij abrupt zijn transportbedrijf opdoekte en dit zijn chauffeurs via een A4'tje meedeelde. Daarop raakte hij verwikkeld in een juridisch gevecht met onder meer vakbonden en pensioenfonds.

Toen in de nasleep daarvan de deurwaarder zich bij de privéwoning van D. meldde, kwam het tot een handgemeen. Dennis D. en zijn echtgenote werden veroordeeld voor het anderhalf uur lang vasthouden van de deurwaarder, waarbij ze hem tientallen malen met een ijzeren buis hebben geslagen.

Achter de tralies

Sindsdien zitten de transporteur en zijn echtgenote achter de tralies. Behalve zijn bedrijf D. Logistics is de ondernemer intussen ook privé failliet verklaard.

Uit het laatste openbare faillissementsverslag van curator Dennis Koerselman van VeraNova Advocaten in Zwolle blijkt dat schuldeisers voor ruim 4,5 ton aan claims bij de curator hebben ingediend. Dit staat nog los van de zogenoemde faillissementskosten die ruim 22.000 euro bedragen.

Daarnaast hebben de belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en vakbond FNV voor ruim 1,2 ton aan vorderingen ingediend.

Overwaarde woning

Hoewel in het privé-faillissement de woning van het echtpaar D. intussen is verkocht en er sprake bleek van overwaarde, is onduidelijk of er nog een geldbedrag kan worden verdeeld onder de diverse schuldeisers. Dit geld gaat in eerste instantie naar de zogenoemde preferente schuldeisers, waaronder de fiscus, die bij een boedelverdeling voorrang krijgen.

Geen administratie

In het faillissementsverslag valt verder te lezen dat de bedrijfsadministratie - zoals verplicht - nooit aan de curator is overhandigd. Ondanks meerdere verzoeken daartoe heeft de curator deze boekhouding nooit ontvangen. Naar verluidt omdat die niet meer aanwezig zou zijn.

Curator Koerselman weet nog niet of hij gerechtelijke stappen gaat ondernemen om de boekhouding alsnog in handen te krijgen.

Strafbaar feit

Behalve dat D. volgens de curator niet aan de wettelijke boekhoudplicht heeft voldaan, blijkt uit het verslag verder dat de laatste jaarrekening niet tijdig is ingediend. In dat soort gevallen kan een curator aangifte doen van een strafbaar feit, maar Koerselman zegt hierover nog geen beslissing te hebben genomen.

Dennis D. en zijn echtgenote werden in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar celstraf, maar in hoger beroep legde het gerechtshof drie jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk op. Het echtpaar was het niet eens met de straf en ging in cassatie bij de Hoge Raad. Deze procedure loopt nog.