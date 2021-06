Drieduizend supporters in Enschede voor duel Oranje Leeuwinnen

Enschede is even na Amsterdam waar de mannen de groepsfase van het EK afwerken de tweede 'Oranjestad' van ons land. De Oranje Leeuwinnen spelen vanavond in het FC Twente-stadion een oefenduel tegen Noorwegen, in aanloop naar de Olympische Spelen. Zo'n drieduizend supporters zitten op de tribunes.

Het stadion in Enschede is een speciale plek voor de dames. Het is immers de plek waar de Leeuwinnen In 2017 Europees kampioen werden. Vanavond spelen ze voor het eerst sinds de finale weer op het Enschedese gras.

Tijdje geleden

"We hebben zeker zin in de wedstrijd", zegt een man die met zijn dochters en zonen naar het stadion is gekomen. "Het was alweer een tijdje geleden maar mijn dochter wilde graag. Vanwege corona was het natuurlijk lang niet mogelijk om een stadion te bezoeken, maar het kan weer. "ik hoop dat het 3-0 wordt", zegt één van de meidenm die ook niet lang hoeft na te denken als ze de vraag voorgelegd krijgt wie ze liever kampioen ziet worden: de vrouwen tijdens de Spelen of de mannen dit EK. Dan valt de keuze dus op de vrouwen en niet geheel verrassend kiezen de heren in het gezelschap voor de mannen.

Een dikke week geleden speelden de mannen de laatste oefenwedstrijd in het FC Twente-stadion. Feitje: de 'Grolsch Veste' heet officieel het 'FC Twente-stadion' als Oranje speelt. En dat is niet zo vreemd als je nagaat wat er allemaal moest gebeuren voor het stadion officieel 'Oranjeproof' is.

Reclame-uitingen

Het gras alleen al. Dat moet op een speciale manier gemaaid zijn en een bepaalde kleur groen hebben. Hier gebruiken de grasmeesters vloeibare meststof voor. Maar ook reclame-uitingen zijn wel aangepast. Zo wordt het Grolsch-logo vakkundig bedekt met een oranje doek en prijkt 'Heineken' op de borden langs de zijlijn. Tja...