Jeroen Slager zegt na 30 jaar CDA-lidmaatschap op: "Zo ga je niet met elkaar om"

Het was een hele stap voor Jeroen Slager om zijn opzeggingsbrief naar de ledenadministratie te sturen. Hij heeft een echt CDA-hart en is actief geweest in de provinciale en lokale politiek. Maar in het landelijke bestuur zijn er grenzen overschreden. "De grens is voor mij echt de omgang met elkaar en de collegialiteit, dat er van alles achter je rug om gebeurt, dat hoort gewoon niet."

Pijnlijk en vervelend

Met de uitgangspunten van het CDA is niks mis, vindt Slager. "Het is heel pijnlijk en vervelend om dit te moeten doen. Van huis uit ben ik christelijk en voelde ik me thuis bij het CDA. Het rentmeesterschap en hoe je met elkaar omgaat, daar wil ik naar leven. Dat verwacht je dan ook van de landelijke politiek."

Jeroen benadrukt dat er lokaal en regionaal niks mis is met de partij, de problemen zitten volgens hem vooral bij het landelijke partijbestuur, dat ver van de leden af staat. "Ik denk dat in de Haagse bestuurscultuur iets grondig fout zit."

Nieuwe partij

Na 30 jaar actief lid van het CDA geweest te zijn is Slager nu partijloos. Hij ziet op het wel gebeuren dat er een nieuwe partij komt. "Ik wil eerst afwachten wat Pieter gaat doen. Maar het rentmeesterschap en de normen en waarden van het CDA zijn nog steeds actueel, en prachtige bouwstenen voor het land. Misschien is dit wel het momentum, moeten we het oude achter ons laten en een doorstart maken."