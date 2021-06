Vermeende gifmenger Karelskamp overgeplaatst naar andere gevangenis

De gedetineerde, die mogelijk verantwoordelijk is voor het vergiftigen van vier medewerkers van De Karelskamp in Almelo, is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dat melden bronnen vanuit de Almelose strafinrichting aan RTV Oost. Intussen wekt het volgens de gedetineerden strenge coronaregime veel wrevel.

Zoals recent gemeld is de politie een onderzoek begonnen naar een incident, waarbij vier personeelsleden van De Karelskamp onwel werden.

Het voorval speelde zich af in een van de werkzalen van De Karelskamp. Gedetineerden verrichten hier dagelijks werkzaamheden onder toezicht van gevangenismedewerkers.

Iets in de koffie

Vier van deze zogenoemde werkmeesters voelden zich meteen na de koffiepauze ineens niet goed, waarop ze naar huis werden gestuurd. Vervolgens zijn ze onderzocht door de eigen huisarts. Waarschijnlijk heeft een van de gedetineerden iets in de koffie gegooid. Binnen De Karelskamp doet het verhaal de ronde dat het zou gaan om schoonmaakmiddel.

De directie van De Karelskamp nam het voorval hoog op. Behalve dat er bij de politie aangifte werd gedaan van poging tot zware mishandeling, werden de zestien gedetineerden die zich op het moment van het incident in de werkzaal bevonden een week lang in eenzame opsluiting gestopt.

Recreëren was uit den boze, de betrokkenen werden buitengesloten van het dagprogramma en mochten bovendien niet deelnemen aan het gezamenlijk luchten. De gedetineerden mochten slechts individueel een uur per dag naar buiten.

Kwaad bloed

De maatregel zorgde voor kwaad bloed binnen de strafinrichting. "Vooral omdat door deze aanpak de goeden onder de kwaden moeten lijden", aldus een bron binnen De Karelskamp.

Voor een van de betrokkenen was het aanleiding een officiële klacht in te dienen bij de zogenoemde commissie van toezicht. De advocaat van deze gedetineerde laat weten dat de commissie de klacht nog niet heeft behandeld. Mogelijk komt er een hoorzitting, waarin de gedetineerde zijn klacht mondeling moet toelichten, aldus de raadsman.

Overgeplaatst

De Karelskamp hoopte met de 'isolatie-maatregel' te bereiken dat een van de zestien gedetineerden uit de school zou klappen, maar ook na ruim een week hield iedereen de kaken stijf op elkaar. Wel werd kort daarop een van de delinquenten overgeplaatst naar een andere gevangenis.

"We hebben nooit officieel te horen gekregen wat de reden is voor die overplaatsing, maar intern is het voor iedereen duidelijk dat dit niet los kan worden gezien van het gif-incident. Officieel is hij overgeplaatst in het kader van 'orde, rust en veiligheid'. Een standaarduitdrukking binnen gevangenissen, waarmee ze alle kanten op kunnen. Of de overgeplaatste persoon uiteindelijk daadwerkelijk wat te maken heeft met dat gif-incident en bijvoorbeeld heeft bekend, is voor ons onduidelijk. Maar de leiding wekt hiermee tegenover de rest van de gedetineerden in ieder geval de indruk dat ze de dader te pakken hebben."

Strenge coronaregels

Volgens de bron binnen De Karelskamp was het 'gif-incident' aanvankelijk het gesprek van de dag, maar na de overplaatsing van de bewuste gedetineerde is de rust intussen teruggekeerd.

"Er wordt eigenlijk niet of nauwelijks nog over gepraat. Wat de gemoederen momenteel vooral bezighoudt, zijn de strenge coronaregels. 'Buiten' gaat de maatschappij intussen steeds meer open, maar wij hebben hier nog volop te maken met soms de meest ridicule coronaregels. Een advocaat met meerdere cliënten in De Karelskamp bevestigt dat gedetineerden zich ergeren aan het coronabeleid.

'Spekkoper'

Volgens directeur Ton Golstein krijgen de gedetineerden echter 'binnen de kaders maximale ruimte', zoals hij het verwoordt. "Waar dat ook maar enigszins kan krijgen ze de ruimte. Zo gaan onder meer de vader-kinddagen gewoon door."

Als vaders hun kind ontmoeten waarbij het kroost achter glas heeft plaatsgenomen, gelden er verder geen restricties. Als ze ervoor kiezen hun kind fysiek te ontmoeten voor een knuffel, moet de gedetineerde daarna enkele dagen in quarantaine.

Golstein bestrijdt echter dat er onder de gedetineerden irritatie is over het coronabeleid. "We hebben in De Karelskamp tot nog toe slechts één besmetting gehad. En dat was ook nog iemand die al positief was op het moment dat hij hier binnen kwam. In dat opzicht zijn we dus spekkoper."

Onderzoek nog gaande

Volgens de bron binnen De Karelskamp is na het gif-incident bij de vier betrokken gevangenismedewerkers bloed afgenomen voor nader onderzoek, maar zou dit niets hebben opgeleverd. Politiewoordvoerster Chantal Westerhoff wil daar niet op ingaan.

Wel maakte de politie bekend dat er na het incident meerdere spullen in beslag zijn genomen voor toxicologisch onderzoek. Volgens zegsvrouw Westerhoff is het onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog in volle gang: "We wachten nog op de resultaten."

Ook is nog onduidelijk of het 'gif-incident' een soloactie is of dat er meer gedetineerden bij waren betrokken.

Reactie Karelskamp

De vier gevangenismedewerkers waren na de vermoedelijke vergiftiging al vrij snel weer op de been. Volgens woordvoerder René Hut van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben ze aan het incident geen blijvend letsel overgehouden.

De DJI wil niet reageren op het verhaal over de overplaatsing. Zegsman Hut: "Inhoudelijk gaan we daar niet op in. Het enige wat we kwijt willen, is dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is wat zich precies heeft afgespeeld en wie hier al dan niet bij betrokken zijn geweest. Zolang het onderzoek nog loopt doen we als PI Almelo verder geen uitspraken over dit incident."