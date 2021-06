Li An Phoa wil over dertig jaar uit de IJssel drinken

Li An Phoa staat inmiddels landelijk te boek als voorvechter en ambassadrice van 'drinkbare rivieren' in Nederland. Eerder liep ze al een lange tocht langs de Maas. De komende dagen wandelt ze zo'n 160 kilometer langs de IJssel om aandacht te vragen voor een duurzaam beheer van de rivier.

IJssel familie

Onderweg spreekt ze mensen die kunnen en willen bijdragen aan het realiseren van haar droom, het verder verbeteren van de waterkwaliteit in de IJssel.

Ze spreekt met omwonenden en boeren en praat met ondernemers en bestuurders over hun plannen en duurzame bijdrages om de IJssel schoner te maken.

"Ik maak me sterk voor één grote IJssel familie, een familie waar alle duurzame initiatieven samen komen", zegt ze "want als we weer drinkbare rivieren hebben betekent dat, dat alles om ons heen weer in balans is gekomen. De rivier is een spiegel van hoe wij leven. Een drinkbare rivier betekent, een rijk bodemleven en biodiversiteit."

"Als wij weer gaan zorgen voor het water met alles wat we op het land doen, dan gaat het water ook weer voor ons zorgen. We hebben wereldwijd maar een heel klein beetje zoetwater tot onze beschikking. Het is logisch en het is onze plicht als mens om daar goed voor te zorgen. We zijn ervan afhankelijk", zegt de bevlogen ambassadrice van de schone rivieren in Nederland.

IJsselmanifest

Haar missie langs de IJssel wordt inmiddels gesteund door zo'n twintig organisaties onder meer, drie waterschappen, de provincies Overijssel en Gelderland, gemeenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, en drinkwaterbedrijf Vitens. Samen met die organisaties heeft ze het IJsselmanifest opgesteld, met daarin tal van duurzame plannen en initiatieven om tot een drinkbare rivier te komen.

"Ik hoop dat iedereen, burgers, boeren, ondernemers en organisaties, allemaal hun eigen steentje bijdragen aan de plannen. Mijn bijdrage is het bundelen van krachten, de vele plannen bij elkaar brengen, want alleen als iedereen meedoet gaat het lukken. samen kunnen we dit", zegt Li An Phoa.