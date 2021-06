Zorgen bij Statenfractie GroenLinks over veiligheid waterkeringen kanaal Almelo-De Haandrik

Even opzienbarend vindt GroenLinks het feit dat het altijd de provincie is geweest die verantwoordelijk was voor het toezicht op en de inspecties van de waterkeringen langs het kanaal. Dit hoort niet tot het standaard takenpakket van een provincie.

'Apart geval'

In een memo van waterschap Vechtstromen uit 2019 wordt deze specifieke Overijsselse situatie omschreven als ‘een apart geval’. In diezelfde memo staat ook dat hier sprake is van een ‘oneigenlijke taakuitoefening’. De Waterwet schrijft voor dat alleen Rijkswaterstaat en de waterschappen wettelijk gezien over het beheer van regionale waterkeringen gaan. Tot aan de afwaardering in 2018 vielen de waterkeringen langs het kanaal onder die noemer.

In Nederland kennen we twee soorten waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen ons land tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Regionale waterkeringen beschermen ons land tegen binnenwater uit de vele meren, kleine rivieren en kanalen, zoals Almelo-De Haandrik. (bron: rijkswaterstaat)

Uit de memo van Vechtstromen blijkt verder dat de provincie Overijssel het beheer over wil dragen aan het waterschap. Dit wordt vertraagd door de huidige situatie langs het kanaal. Bijna 400 huishoudens langs Almelo-De Haandrik kampen sinds een kleine drie jaar met schade aan hun woningen.

Zwaarder scheepvaartverkeer

De problemen begonnen vrij snel nadat het kanaal was uitgebaggerd om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer. Om die reden legden omwonenden al snel de link tussen de werkzaamheden en de schade aan hun huizen. Momenteel loopt er een onderzoek naar de oorzaak.

Vechtstromen wil het beheer van de waterkeringen op zich nemen, maar eist eerst een aantal zekerheden. Het waterschap wil voorkomen dat ze na de overdracht te maken krijgt met eventuele schadeclaims van gedupeerde kanaalbewoners. Hierover zijn afspraken met de provincie nodig.

Meest besproken stukje kanaal

De status aparte van de waterkeringen bevreemdt de Overijsselse Statenfractie van GroenLinks en leidt er tot grote zorgen. Momenteel lijkt namelijk niemand verantwoordelijk te zijn voor de toestand van de waterkeringen langs het meest besproken stukje kanaal van Overijssel. GroenLinks vraagt zich ook af of het gezien de huidige situatie nog wel een wijs besluit is om het kanaal af te waarderen.

Verder stelt GroenLinks vraagtekens bij de expertise van de provincie Overijssel als beheerder van de waterkeringen. "Hoe is het de provincie de afgelopen jaren gelukt om deze vreemde taak toch uit te voeren?"

Boven water

In het rapport Boven water uit 2018 van de Rekenkamer Oost-Nederland staat dat schade door overstromen of het bezwijken van een waterkering groter dan 25 miljoen euro een reden is om een waterkering te beschouwen als regionale kering. Een bedrag dat volgens GroenLinks niet onwaarschijnlijk lijkt als blijkt dat de provincie inderdaad verantwoordelijk is voor de schade aan de huizen en het gebied.

Op dringend advies van de provincie sloot de gemeente Twenterand de Schoolstraat af. (Foto: RTV Oost)

Onlangs sloot de gemeente Twenterand op dringend advies van de provincie Overijssel een deel van de Schoolstraat bij Geerdijk af. Uit inspectie was gebleken dat de oever langs dit deel van het kanaal slechter was dan werd verwacht. GroenLinks wil dat de provincie bewoners beter gaat informeren over de situatie van de wegen en de waterkeringen.