Hulpdiensten hadden grote moeite om bij ernstig ongeluk nabij Twente Airport te komen

Ambulancepersoneel moest scooters lenen en de brandweer moest hekken verwijderen: hulpdiensten hadden maandagavond grote moeite om bij het ongeluk in de omgeving van Twente Airport te komen. De provincie gaat de komende dagen in gesprek met de hulpdiensten, om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Een scooterrijder raakte maandagavond zwaargewond bij een ongeluk in de omgeving van Twente Airport in Enschede. De bestuurder was door het prikkeldraad gereden, dat gemarkeerd over de weg was gespannen.

"Het was niet makkelijk om bij het slachtoffer te komen", zegt een woordvoerder van de politie. "Het gebied was afgesloten voor auto's. Collega's van me hebben omstanders gevraagd om hun scooter te lenen, zodat het ambulancepersoneel op de plek van het ongeval kon komen."

Hekken verwijderd

Met behulp van de brandweer zijn uiteindelijk enkele hekken verwijderd, zodat de hulpdiensten alsnog bij het slachtoffer konden komen. "De hulpverlening heeft meer tijd gekost dan wanneer we direct zouden kunnen doorrijden, maar de hulpdiensten hebben gehandeld naar behoren", aldus de politiewoordvoerder.

Het slachtoffer is per traumahelikopter naar het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede vervoerd. Het is onduidelijk hoe het nu met het slachtoffer is.

Verboden gebied

De provincie is eigendom van het gebied nabij het luchthaventerrein. Volgens een woordvoerder is het gebied waar het ongeluk plaatsvond in 2019 afgesloten, omdat het om een beschermd natuurgebied gaat. "In het openbare gebied ervoor mogen brommers en scooters ook helemaal niet komen", vertelt ze. "En het gebied ter hoogte van het prikkeldraad is voor iedereen verboden toegang. De scooterrijder had daar dus helemaal niet mogen komen."

De provincie gaat de komende dagen wel met de hulpdiensten in overleg over hoe een ongeluk als deze kan worden voorkomen. Ook wordt er gekeken naar de toegankelijkheid van het gebied voor de hulpdiensten.