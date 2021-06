Grote brand afvalverwerkingsbedrijf in Zwolle onder controle, nablussen zal nog even duren

De brand in de Steinfurtstraat brak rond vier uur uit. Het pand stond al snel volledig in brand. De brandweer rukte met veel materieel uit om het vuur te bestrijden. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar naastgelegen ruimten van het bedrijf, ook met hulp van de brandwerende maatregelen die het bedrijf zelf heeft genomen, aldus woordvoerder Wittenberg van de Veiligheidsregio.

Bij het bedrijf worden onder meer plastic en drankkartons gerecycled. De brand is vermoedelijk ontstaan in een grote sorteermachine. De oorzaak is nog niet bekend.

Op het moment dat de brand uitbrak, waren er mensen aan het werk in het bedrijf. Zij konden op tijd naar buiten komen.

Busverkeer Zwolle start weer op

De brand woedde naast de stalling van RRReis, de vervoerder in en rondom Zwolle. Daardoor konden de bussen een tijd lang niet vertrekken uit de hal. Inmiddels kunnen de bussen weer uit de hal en wordt het busverkeer weer opgestart.

Brand in afvalverwerkingsbedrijf Zwolle (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Geen NL Alert

De Veiligheidsregio IJselland heeft besloten om geen NL Alert te versturen. "We zijn nu aan het kijken waar de rook precies neerkomt", zei woordvoerder Jan Wittenberg daarover rond zes uur vanochtend. "Tot nu toe daalt de rook nog niet echt neer in grote gebieden met bevolking." Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Over de hoeveelheid giftige stoffen die vrijgekomen zijn bij de brand zal later meer bekend worden gemaakt, aldus Wittenberg.

Een uur later was de rookontwikkeling al een stuk minder en was de rook niet zwart, maar grijs. Rond half acht werd het sein brand meester gegeven.

Woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland rond zes uur vanochtend over de zwarte rook: