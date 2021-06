CDA-prominent Van Hijum over kwestie-Omtzigt: "Voortbestaan christendemocratie staat op het spel"

Een mokerslag. Zo noemt Eddy van Hijum, gedeputeerde in Overijssel, het vertrek van Pieter Omtzigt bij het CDA. Van Hijum is niet mild in zijn oordeel over de gang van zaken binnen het CDA. "De scherpe analyses van Pieter deel ik voor een belangrijk deel. Voor het CDA is het nu erop of eronder; het voortbestaan van de christendemocratie staat op het spel."

Het CDA verkeert in een van de grootste crisissen in haar geschiedenis. Eerst was er de strijd om het lijsttrekkerschap, toen de tegenvallende uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen en de laatste maanden domineert Pieter Omtzigt de nieuwskoppen. Dat begon met een uitgelekte memo over 'Omtzigt, functie elders' en ontspoorde afgelopen week in het uitlekken van een vertrouwelijke memo en het vertrek van Omtzigt bij het CDA.

"Het is een enorme crisis in de partij", zegt de Overijsselse CDA-prominent Eddy van Hijum. "We zullen met elkaar opnieuw moeten uitvinden hoe we een volkspartij zijn. Maar de realiteit is ook dat je met vijftien zetels in de Kamer en acht in de peilingen geen volkspartij meer bent."

Ik kan me nog steeds geen CDA in Overijssel zonder Pieter voorstellen Eddy van Hijum, gedeputeerde in Overijssel

In zijn maag

Van Hijum zegt 'ontzettend in zijn maag te zitten' met de afsplitsing van Omtzigt. "Ik kan me nog steeds geen CDA in Overijssel zonder Pieter voorstellen, maar de realiteit is dat hij zich genoodzaakt voelde om er een streep onder te zetten", zegt Van Hijum bij 1Twente Enschede.

De druppel voor Omtzigt om op te stappen, was het uitlekken van een vertrouwelijke memo, bedoeld voor de commissie-Spies. Die groep doet onderzoek naar het reilen en zeilen binnen het CDA. "Het is slecht gegaan met de verkiezingen van het CDA", zegt Van Hijum. "Er is een commissie opgericht om na te gaan wat er allemaal mis is gegaan en hoe we kunnen voorkomen dat het weer zo'n bende wordt. Pieter heeft daar een stuk voor aangeleverd. Dat is gelekt, niemand weet hoe of door wie."

Volgens interim-partijvoorzitter Marnix van Rij van het CDA is de memo van Pieter Omtzigt gelekt door iemand uit zijn eigen kringen.

Kritiek wordt gedeeld

Van Hijum zegt voor een groot gedeelte achter de visie van Omtzigt te staan. "In de memo van Pieter staan harde dingen en scherpe analyses, die ik voor een belangrijk deel overigens ook deel. Dat gaat over de inhoud, maar ook over de manier hoe er binnen de partij met elkaar wordt omgegaan."

Het uitlekken van de memo zorgde volgens Van Hijum voor 'een bom in de partij'. "Als zoiets op straat ligt, raken ook persoonlijke verhoudingen steeds meer beschadigd. Dan kan het weleens heel ingewikkeld worden om nog bij elkaar te komen. Ik geloof dat Pieter verbonden blijft met de idealen van het CDA, maar ik denk dat hij het gat met de partij te groot vond."

In de memo van Pieter staan harde dingen, die ik voor een belangrijk deel ook deel Eddy van Hijum, gedeputeerde in Overijssel

'Teringhond'

In de uitgelekte memo komt naar voren dat Omtzigt is uitgescholden door partijgenoten. Zij maakten hem uit voor 'eikel' en 'teringhond'. "Dat is ontoelaatbaar in iedere partij, maar zeker in een partij die zich laat voortbestaan op waarden en normen", zegt Van Hijum. "Er moet met kracht afstand van worden genomen."

De Overijsselse bestuurder hoopt dat de commissie-Spies orde kan brengen in de CDA-crisis. "We moeten lessen trekken uit wat er gebeurd is. Daarin zal Pieters analyse echt integraal onderdeel moeten zijn van het onderzoek."

Of Omtzigt nog terug kan keren bij het CDA, laat Van Hijum in het midden. “Ik hoop het zeer, maar dat is uiteindelijk aan hem.”

Het hele interview met Van Hijum: