Nog nooit zoveel waterboetes uitgeschreven in Overijssel; Steenwijkerland spant de kroon

In de warme zomer van coronajaar 2020 werden er meer boetes uitgedeeld op het water dan ooit tevoren. Zowel in Overijssel als op landelijk niveau werd het record verbroken, waarbij de gemeente Steenwijkerland er in onze provincie bovenuit steekt.

De gemeente Steenwijkerland, waaronder bijvoorbeeld Giethoorn en Nationaal Park Weerribben-Wieden vallen, was vorig jaar goed voor 204 boetes op het water. Samen leverde de staatskas dit een bedrag op van 25.013 euro. Landelijk staat de gemeente daarmee op de vijfde plaats. In 2019 bleef de teller in Steenwijkerland nog steken op 192 boetes, al was het totaalbedrag toen wel hoger (28.575 euro).

In totaal waren de Overijsselse gemeenten vorig jaar goed voor 299 waterboetes. Buiten Steenwijkerland werden in de overige Overijsselse gemeenten opgeteld dus slechts 95 waterboetes uitgedeeld.

Vooral snelheidsduivels in een motorboot werden vorig jaar vaker beboet. Ook het aantal boetes uitgedeeld aan te jonge bestuurders en het aantal schippers zonder (geldig) vaarbewijs steeg vorig jaar ten opzichte van 2019 opvallend hard. Met alle waterboetes in Nederland, ruim 4.800 stuks, werd vorig jaar in totaal bijna 900.000 euro opgehaald.

Fors drukker op water

De zomermaanden van 2020 waren volgens het KNMI voor het derde jaar op rij zeer warm en was het ook zeer zonnig. Daarnaast gingen er door de coronacrisis veel meer Nederlanders op vakantie in eigen land. Volgens de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) was het dan ook fors drukker op het Nederlandse water en moesten de verschillende reddingsbrigades vaker te hulp schieten dan in eerdere jaren.