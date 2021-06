"Heel fijn dat opslagruimte niet is geraakt", afvalverwerker PreZero neemt schade op na grote brand in Zwolle

Bij de recyclelocatie in Zwolle, die eind 2019 in gebruik werd genomen, worden plastic verpakkingen, blik en drankpakken gerecycled. Rond vier uur vanochtend brak in de sorteermachine brand uit. Op dat moment waren vijftien mensen aan het werk. "Gelukkig was iedereen op tijd weg. Er is niemand gewond geraakt", zegt woordvoerder Van Egmond.

"De brand is waarschijnlijk ontstaan in residu onderin de machine. Maar of dat bijvoorbeeld door een batterij of iets anders is gebeurt, dat moet nog verder onderzocht worden."

Impact

Dat de opslagruimte geen vlam heeft gevat is een geluk bij een ongeluk. Maar de brand heeft grote impact op het bedrijf. "De sorteerinstallatie is heel belangrijk. Het proces ligt nu stil en we moeten nu bekijken hoe we verder gaan."

In Zwolle wordt het pmd-afval gescheiden aangeboden, in tegenstelling tot andere afvalverwerkingsbedrijven die ter plekke het pmd-afval uit het huishoudelijk afval halen. Naast Zwolle is alleen in Rotterdam een dergelijke locatie van PreZero waar het afval voorgescheiden wordt aangeboden.

"We gaan nu kijken naar de mogelijkheden om verder te werken. Mogelijk kunnen we de afvalstromen naar Rotterdam leiden, of ergens tijdelijk opslaan. Daar wordt nu verder naar gekeken."

Geen gevaar volksgezondheid

Tijdens de brand zijn constant metingen gedaan door de brandweer om de hoeveelheid schadelijke stoffen in de rook te monitoren. De veiligheidsregio IJsselland meldt dat de waarden dusdanig laag zijn gebleven dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest.