Go Ahead Eagles versterkt selectie met verdediger Mats Deijl

Go Ahead Eagles heeft in de persoon van Mats Deijl de vijfde versterking voor het komende seizoen binnen. De 23-jarige rechtsback was transfervrij nadat zijn contract bij FC Den Bosch deze zomer afliep. In Deventer tekent Deijl voor drie seizoenen.

"Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad bij FC Den Bosch", zegt Deijl. "Het is een fijne club en ik heb er veel vrienden gemaakt. Maar ik voelde dat ik toe was aan een nieuwe stap: ik ben ambitieus. Daarom is het mooi dat Go Ahead Eagles op mijn pad kwam."

Interesse

Deijl stond al geruime tijd op de radar van Go Ahead Eagles. "Kort voor de winter kreeg ik er al hoogte van dat ze mij een interessante speler vonden", zegt hij. "Helaas brak ik begin november mijn middenvoetsbeentje, waardoor het contact op een lager pitje kwam te staan. Het is logisch dat er wordt gewacht tot je weer fit bent", vervolgt hij.

Goed gesprek

"Aan het eind van het seizoen ben ik weer alles gaan spelen en werd de interesse steeds concreter. Een goed gesprek met Kees van Wonderen heeft mij het duwtje in de juiste richting gegeven. Onze manier van denken over voetbal lijkt erg op elkaar. Go Ahead Eagles speelt georganiseerd vanuit het idee dat je als team keihard moet samenwerken om je doel te bereiken. Dat vind ik een mooie mindset", aldus Deijl.

Volgende stap

Bij Go Ahead Eagles is men eveneens blij dat Deijl zijn handtekening heeft gezet. "Mats is een aanvallend ingestelde back die zich ook verdedigend prima staande weet te houden. Na een aantal seizoenen sterkhouder te zijn geweest bij FC Den Bosch is Go Ahead Eagles een mooie volgende stap in zijn carrière", besluit technisch manager Paul Bosvelt.