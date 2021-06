OM start vervolging Enschedese Motorclub Darahbaru: "Het is een criminele bende"

Centrale vraag van de rechtszaak deze week: vertonen de leren hesjes van Darahbaru de uiterlijke kenmerken van Satudarah, en is dat strafbaar?

Het lijkt de start van een serie aan rechtszaken tegen leden van de club, om zo een dossier van formaat op te bouwen. Op die manier is justitie ook tewerk gegaan om Satudarah verboden verklaard te krijgen. Voor dit artikel kreeg RTV Oost inzage in vertrouwelijke politiegegevens.

Clubleden willen uitdragen: wij leven langs de grens. Officier van justitie

Geel-zwart

Vorig voorjaar werden in Enschede op twee verschillende momenten bikers van Darahbaru aangehouden. Ze droegen op dat moment hesjes, die vanuit de verte sterk leken op die van de verboden club Satudarah. Agenten vroegen de motorrijders om hun hesje uit te doen, maar die weigerden. Bij het arrestantencomplex in Borne werd agenten medegedeeld: "Jullie zullen het uit moeten trekken, want dat doe ik zelf niet."

Hun advocaat, Umut Ural, nam de handschoen op en eiste de hesjes terug. "Als je geen geel-zwart mag dragen, hoe moet dat dan met voetbalshirts van Vitesse en boodschappentasjes van een bekende supermarkt?" De rechtbank gaf de bikers gelijk en liet de hesjes retourneren.

"Satudarah is springlevend"

Nu is het OM een stap verder gegaan. Want ze daagden de drie motorrijders voor de rechter voor het dragen van hesjes met uiterlijke kenmerken van het verboden verklaarde Satudarah. "Als het groot is en grijs, met een slurf en flaporen, dan zal het een olifant zijn", zegt de officier van justitie. "Ze willen met het dragen van deze kleding laten zien dat het gedachtegoed van Satudarah nog springlevend is."

Wie snel kijkt, zou zich inderdaad kunnen vergissen. De naam van de club, het logo en de balk met daarin de afkomst, zijn gemaakt met dezelfde kleuren. "En niet toevallig, is net als bij Satudarah, de Molukse taal gebruikt", zegt het OM. "Darahbaru betekent 'nieuw bloed' en dat is voortzetting van Satudarah wat 'één bloed' betekent."

Doodshoofd

Ook de balk onder het logo, met daarin de tekst 'Maluku', duidt volgens justitie op voortzetting van Satudarah. "Het heeft dezelfde vorm, dezelfde kleur en ze gebruiken dezelfde patches. Dat alles met maar één doel, om te laten zien: wij leven langs de grens. Daarnaast zijn veel oud-leden van Satudarah overgestapt naar Darahbaru." Dat ook de bikers die gedaagd zijn eerder lid waren van de verboden club, valt lastig te ontkennen. Eén van hen draagt verschillende tatoeages, die verwijzen naar 'Satu'.

Volgens advocaat Ural zijn er te veel verschillen tussen de hesjes van Darahbaru en Satudarah om de clubs over één kam te scheren. "Zo verschillende logo's enorm. Bij Satudarah is er een dubbele indianenkop te zien, bij Darahbaru gaat het om een doodshoofd. Daarnaast ontbreekt het 1% teken bij Darahbaru en vertoont de doodskop een bloedend logo van de gemeente Enschede."

"Ook was Darabaru al opgericht, voordat Satudarah werd verboden", zegt Ural. "Dus hoe kan het een voortzetting zijn? Verder heeft Darahbaru juist bij de oprichting gezegd dat het een ander type motorclub wil zijn."

Foto uit vertrouwelijk politierapport over Darahbaru

Roverhoofdman

Uit een vertrouwelijk politieverslag waarover RTV Oost beschikt, blijkt dat ook voor agenten het niet altijd duidelijk is of Darahbaru aan Satudarah is gelieerd. Zo schrijven Amsterdamse agenten afgelopen 15 mei: "Wij verbalisanten zagen dat een groep motorrijders colors droegen die heel erg leken op de colors van Satudarah."

De dienders zien die dag op de parkeerplaats van een tankstation bij Muiden een groep bikers van Darahbaru. "Wij zagen dat op de voorzijde de tekst M-East stond en dat aan de voorzijde per persoon verschillende vlaggen op hun colors zaten. Wij zagen dat dit onder andere om een Duitse en Nederlandse vlag ging."

Agenten benaderen de groep en vragen wie de "roadcaptain of roverhoofdman" is. Twee mannen die zich niet bekend hebben gemaakt, vertellen dat ze op weg zijn naar een begrafenis. "Op dat moment werd niet duidelijk of Darahbaru een verboden OMG (outlaw motor gang) was. Al was het wel duidelijk dat zij gelieerd konden worden aan Satudarah, want op de rug van de hesjes stond Maluku."

Etou's Belserang

De groep wordt gevolgd tot aan een bejaardencentrum in Holendrecht. Na onderzoek bij het centrum en een uitvaartondernemer blijkt dat de groep bikers een overledene gaat begeleiden. Het gaat om de schoonvader van de inmiddels zelf overleden Satudarah-frontman Etou's Belserang. Bij het uitvaartcentrum zijn de kentekens van alle meegereden motoren genoteerd.

Het is niet de enige keer dat zwart-gele bikers een uitvaart begeleiden. Ook twee weken geleden waren honderden motorclubleden aanwezig om afscheid te nemen van voornoemde Belserang. "Ze wilden respect tonen aan de grote leider", zegt de officier van justitie. "Satudarah bleek springlevend."

Het klopt dat ook vanuit Twente menig biker is afgereisd naar Amsterdam om de uitvaart bij te wonen. RTV Oost heeft verschillende motormannen gesproken die erbij zijn geweest: "Enorm indrukwekkend."

Volgens advocaat Ural zegt het niets dat leden van Darahbaru naar een uitvaart zijn geweest. "Als je al niet eens meer afscheid van iemand mag nemen.... dit is volstrekte willekeur."

Honderden 'motormannen' kwamen de laatste eer bewijzen aan Satudarah-frontman Etou's Belserang

Heksenjacht

Ook clubleden zelf zeggen RTV Oost dat ze worden geterroriseerd. "Je kunt niet eens een auto op je naam hebben. Je wordt om de zoveel honderd meter weer aangehouden en wordt je auto weer doorzocht. Ze zoeken dan naar verborgen ruimtes en zo. Het is een heksenjacht."

Terug naar de principezaak van het OM. Die eiste een geldboete van 500 euro voor iedere keer dat de motorclubleden hun hesje lieten zien. De rechtbank heeft direct een uitspraak gedaan. "De rechtbank erkent dat er veel overeenkomsten zijn tussen de hesjes, zo wordt op beide de Molukse taal gebruikt. Maar er zijn meer verschillen dan gelijkenissen. Zo lijken de logo's niet op elkaar." Alle drie de bikers zijn vrijgesproken.

Dat het goed voor de clubleden afliep, is deze week goed te merken. Na de uitspraak van de rechtbank zijn opeens overal in de stad hesjes van Darahbaru te zien. De club schijnt al honderden leden te hebben.