Fleur werd jarenlang misbruikt door haar moeder: "Je denkt dat niemand het gelooft"

Fleur Soomers* had jarenlang last van nachtelijke paniekaanvallen. En nog altijd doet het haar veel als ze aan de momenten denkt dat haar moeder bij haar in bed kroop en haar vol op de mond zoende. Tongzoenen en bewegen. Fleur kreeg geen adem meer en voelde zich heel vies.

Als ze elf jaar oud is, wordt Fleur in een kindertehuis geplaatst. Niet vanwege de onveilige thuissituatie, maar omdat ze onhandelbaar zou zijn. In dat kindertehuis voelt ze zich in eerste instantie prettig. Maar later is ook daar sprake van misbruik, en ook in het pleeggezin waar ze wordt geplaatst.

Fleur vertelt erover: "Dat het weer kon gebeuren, komt door het bevriezen. Het is net alsof je uit je lichaam gaat, je wilt het niet meemaken, je bevriest."

Erover praten

Praten over wat er thuis gebeurde, deed Fleur niet. "Want dat een moeder zoiets zou doen, dat kon toch niet? Wie zou me geloven?" Fleur kreeg last van lichamelijke klachten en PTSS. Ook had ze moeite met relaties.

Toen ze in verwachting was van haar zoon, kwamen de emoties sterk terug. Zou ze wel een goede moeder zijn? Ze raakt in een psychose en wordt, met haar baby, opgenomen.

Inmiddels is ze genezen en wil ze haar verhaal delen, ook met hulpverleners. Ze geeft onder andere lezingen over dit thema. "Ik wil met mijn verhaal andere mensen helpen." Want het taboe dat er rust op seksueel misbruik is nog steeds groot, volgens Fleur.

Fleur Soomers heeft haar verhaal opgeschreven in het boek Wie zal haar vinden. Zondag 11 juli is ze te gast in Hoogtij.

*Fleur Soomers is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bekend bij de redactie.