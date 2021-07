Willemieke liep een halve marathon tegen mensenhandel

Hardlopen, daar had ze geen ervaring mee. En prostitutie, ja dat kende ze van een bezoek aan de Amsterdamse Wallen. Maar toen Tot Heil des Volk samen met Muskathlon een serie sportieve evenementen organiseerde tegen mensenhandel, was geestelijk verzorger Willemieke Doornenbal uit Kampen erbij. Ze liep een halve marathon en zamelde zo bijna achtduizend euro in voor het project Scharlaken Koord.

Het Scharlaken Koord wil vrouwen helpen die gedwongen in de prostitutie zitten. "En dat is nog niet zo makkelijk", geeft Eline van der Woude, preventiewerker bij Tot Heil des Volks in Zwolle aan. "De vrouwen zeggen in eerste instantie dat het hun eigen keuze is. Onze medewerkers laten soms wel tien keer een kaartje achter, maar bij de elfde keer kan het zijn dat de vrouw toch de telefoon pakt."

De Muskathlon is een initiatief van de Musketiers, een christelijke mannenbeweging waarin sport en verbinding centraal staat. Sinds een aantal jaar zijn ook vrouwen welkom. Met extreme sportieve uitdagingen willen ze geld inzamelen voor allerlei uiteenlopende goede doelen, meestal in het buitenland.

Vanwege corona zat een buitenlands avontuur er dit jaar niet in. Deelnemers konden in juni kiezen uit een hele of halve marathon, 63 kilometer wandelen of 120 kilometer fietsen. Met de actie is totnutoe meer dan twee miljoen euro opgehaald tegen mensenhandel.

Kerkdienst rond thema mensenhandel

Willemieke Doornenbal kwam in haar werk bij een GGZ-instelling regelmatig in contact met vrouwen die behoorlijk beschadigd waren door gedwongen prostitutie of zelfs rituele verkrachtingen. "Het was behoorlijk heftig om die te begeleiden". Nu heeft ze het gevoel dat ze echt iets kon doen voor deze vrouwen. Toen ze een kerkdienst moest voorbereiden rond het thema mensenhandel, maakte ze kennis met het Scharlaken Koord. De naam gaat terug op een verhaal in de Bijbel.

Bij het Scharlaken Koord gaat het in de eerste plaats om hulp, vertelt Eline van der Woude. "We willen ze een veilige plek bieden, we vragen wat ze nodig hebben. En als ze willen stoppen, willen we ze daar ook bij helpen."

Onder leiding van een personal trainer startte Willemieke in november met trainingen. Ze moest een pittig schema volgen. De verhalen die Willemieke hoorde, hebben haar erg aangegrepen. "Dat mensen zo vast kunnen zitten in een systeem waar ze onmogelijk zelf uit kunnen stappen." Maar ook het hardloopvirus heeft haar in haar greep. "Ik blijf zeker lopen!"

Zondag 11 juli doen Willemieke en Eline hun verhaal in Hoogtij.