Mees en Pelle maken Zwolle bewust van lhbti-discriminatie: "Moeten hier wat aan doen"

De witte vlakken met grote, zwarte letters zijn niet te missen als je het stadhuis van Zwolle binnenwandelt. Indringende teksten die er op duiden dat lhbti-discriminatie en homogeweld nog altijd spelen in Nederland. Iets wat mensen zich niet altijd realiseren, ook Pelle voorheen niet.

Onwetendheid

En juist uit deze onwetendheid is de mini-expositie tot stand gekomen. Pelle en Mees raakten in gesprek over een geweldsincident in België. Daar werd afgelopen maart een 42-jarige man vermoord vanwege zijn geaardheid. Pelle dacht dat het hier in Nederland wel goed ging, maar volgens Mees valt dat tegen. "Ik zeg altijd: we mogen trouwen in Nederland en daar is alles ook wel zo'n beetje mee gezegd."

Pelle en Mees over het tot stand komen van dit project:

"Het zijn de alledaagse dingen zoals nagekeken of nagefloten worden", zegt Mees. "Maar ook fysieke intimidatie. Ik heb er gelukkig al een tijdje geen last meer van gehad, maar ik hoor wel van mensen om me heen dat het nog steeds een ding is hier in Nederland."

Oproep

Om deze expositie samen te stellen, deden de vrienden een oproep via social media. Aan mensen uit de lhbti-gemeenschap werd gevraagd om verhalen en ervaringen te delen. "Al die mailtjes en appjes die we toen binnenkregen. Die vond ik best schokkend", aldus Pelle.

Misschien gaan we hierdoor wat liever voor elkaar zijn Mees Rooij

Zo kwam er ook een bericht binnen van ene Dirk, dat illustreert hoe groot de schaamte en het gevoel van onveiligheid soms nog is. "Hij had zelfs een speciaal e-mailadres aangemaakt om zijn verhaal met ons te delen", vertelt Mees. "Ik vond dat heel schrijnend. Dat je zo in gevecht en angst met jezelf leeft."

Stukje politiek

De expositie is ook een signaal naar de buitenwereld, namelijk dat er actie ondernomen moet worden. Zoals bijvoorbeeld een veilige ontmoetingsplek voor lhbti'ers in Zwolle. Maar ook een wake-up call voor mensen die langslopen. Mees: "Dat we hierdoor misschien allemaal wat liever voor elkaar gaan zijn."

Er is letterlijk nog een wereld te winnen, want in elf landen is de bescherming van lhbti'ers in de grondwet vastgelegd. Maar het stadhuis van Zwolle is volgens Mees een goed startpunt. "We wilden ook graag een stukje politiek bereiken, dus dit is de beste locatie die we hadden kunnen wensen."

"Natuurlijk hopen we dat het hierdoor opgelost is, maar dat is een heel ambitieuze gedachte. We willen aan mensen laten zien dat de dingen die je zegt kwetsend kunnen zijn." Pelle vult hem aan: "Het is in ieder geval een kleine stap in Zwolle om een gedachte aan te wakkeren bij de mensen."

De mini-expositie, waar ook Anno Museum, de gemeente Zwolle, Cibap en COC Zwolle aan meewerkten, is tot 28 juni te zien.