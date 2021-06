Ook dit jaar geen Zwarte Cross, organisatie komt met kleiner alternatief

Festival Zwarte Cross gaat ook dit jaar niet door in de oorspronkelijke vorm. De organisatie zegt dat er te veel onzekerheid zijn en te weinig tijd is om het evenement, dat gepland stond voor 24, 25 en 26 september, door te laten gaan Er komt een alternatief voor ongeveer 20.000 bezoekers per dag.

"Met onmundig veel pijn in de pens en in het hart moeten we jullie melden dat we de Zwarte Cross 2021 definitief afgelasten", meldt de organisatie. Onzekerheid over het waarborgfonds, onduidelijkheid over vergunningseisen rondom corona bij grootschalige evenementen, personeelstekorten binnen de evenementenbranche en beperkte beschikbaarheid van materialen speelden een rol bij het nemen van dit besluit.

Organisator Ronnie Degen: "Het is een enorme domper, voor ons en zeker ook voor onze trouwe bezoeker. Maar met de uitdagingen waar we tegenaan lopen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd, kunnen we het festival niet neerzetten zoals de mensen dat van ons gewend zijn. Daarom is de Zwarte Cross wederom annuleren de enige optie".

Mega Immuun Party

Het festival in Lichtenvoorde en Vragender trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers uit Overijssel. Zij kunnen nog wel proberen kaarten te bemachtigen voor een alternatief feest. De organisatie van de Zwarte Cross komt nu met de Mega Immuun Party. Op 24, 25 en 26 september, zonder camping en met een capaciteit van zo'n 20.000 bezoekers per dag.

Volgend jaar zal de Zwarte Cross plaatsvinden van 14 tot en met 17 juli. Mogelijk wordt dat zelfs nog een dag eerder, daarover is de organisatie nog in gesprek met de gemeente en betrokken instanties. Kaarten voor Zwarte Cross 2021 blijven geldig voor volgend jaar.