Grote frustraties omwonenden over woningbouwproject Sibculo komen eruit bij Raad van State

Een golf aan frustraties en klachten over woningbouw op het voormalige kloosterterrein in Sibculo overspoelde vandaag de voorzitter van de Raad van State. Hij mag gaan beoordelen of de klachten hout snijden en of de bouw van 14 woningen in een voormalig bosgebied kan doorgaan. Een aantal omwonenden eist dat de Raad het bestemmingsplan en de bouwvergunning voor dit project vernietigt.

"In 2008 werd ons een plan voorgeschoteld", zegt een van de omwonenden. "Het zou een beperkt wooncentrum worden met een zorgfunctie. Daar is niets van over. Het is helemaal een commercieel bouwplan geworden. De gemeente heeft gezegd dat ze transparant zou zijn. Maar het is allemaal zo schimmig als wat. Er is nooit wat overlegd."

Maar de raadsvoorzitter wees de bezwaarmakers op de vrijheid die gemeenteraden hebben om voor een bouwplan te kiezen. "Wij toetsen alleen of een gemeenteraad zo’n keuze kon maken."

Beschermde diersoorten

Het voormalige bosgebied is tot woede van de omwonenden onnodig opgeofferd voor woningbouw. Die had volgens hen op een andere plaats gemoeten. Het bos werd met toestemming van de provincie razendsnel door projectontwikkelaar Buytenhof gekapt. "We kregen op vrijdagmiddag een briefje dat er op maandag zou worden gekapt", aldus een omwonende. Volgens een woordvoerder van Buytenhof moest de kap snel gebeuren, omdat anders een seizoen moest worden gewacht.

De provincie verleende ook een ontheffing van de Natuurbeschermingswet voor de woningbouw. In het gebied zijn de grote bosmuis en de veldspitsmuis aangetroffen bij een onderzoek enkele jaren geleden. Die dieren staan op de zogeheten rode lijst van zwaar beschermde diersoorten. Volgens een van de bezwaarmakers is het zeer de vraag of die beesten er nu nog zijn. Hun leefgebied is overhoop gehaald. Mogelijk leven ze nog wel in een bufferstrook tussen de bestaande woningen en de nieuwe woningen in.

Volgens de raadsvoorzitter kan hij de ontheffing van de provincie niet beoordelen. "Ik moet kijken naar de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Als de ontheffing niet verleend kan worden, dan is het plan niet uitvoerbaar en zit de gemeente met een groot probleem." Maar de ontheffing is dus wel verleend.

Woningbehoefte

De woordvoerders van de gemeente en de projectontwikkelaar wezen de Raad op de behoefte aan woningbouw ook op deze plek. In de gemeente Hardenberg mogen tot 2030 tussen 2500 en 10.000 woningen extra worden gebouwd, aldus de gemeentewoordvoerder. Voor de kern Sibculo moet ook naar behoefte worden gebouwd. Maar een van de bezwaarmakers meldde dat lang niet alle toekomstige bewoners van het kloosterterrein uit Sibculo zelf komen.

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.