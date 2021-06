Ook zo'n plaknacht gehad? Met deze tips blijf jij komende nacht koel

1. Ventilator

Zet een ventilator in je slaapkamer. Let er wel op dat de lucht richting de uitgang van de kamer geblazen wordt. Op die manier blaast de ventilator de warme lucht uit de kamer, om ruimte te maken voor nieuwe, koele lucht. Heb je 's nachts een groot raam of balkondeur open staan? Dan kan je de ventilator juist beter naar binnen richten.

2. Neem een lauwwarme douche

Probeer eens een lauwwarme douche voor het slapen gaan. Koud douchen klinkt misschien nog beter, maar daarvan gaat je lichaam heel hard werken om weer op temperatuur te komen. En van dat harde werken krijg je het juist nóg warmer.

3. Gebruik de vriezer

Als er één huishoudelijk apparaat voor verkoeling kan zorgen, dan is het wel de vriezer. Gebruik hem! Doe er overdag bijvoorbeeld een flesje water in, die je 's avonds mee naar bed kunt nemen. Doe er een handdoek omheen en het werkt heerlijk verkoelend. Wie nog een stap verder wil gaan - en genoeg ruimte in de vriezer heeft - kan overwegen om lakens en kussen er even in te leggen voor het slapen gaan.

Probeer eens een lauwwarme douche voor het slapen gaan (Foto: GettyImages)

4. Ramen open

Zolang het buiten koeler is dan binnen, helpt het om ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Op die manier kan het goed doortochten. Vooral in de vroege ochtend helpt het om de boel open te gooien. Zo tussen vijf en zes uur 's ochtends wordt de laagste temperatuur bereikt.

5. Ramen dicht

Overdag is het tijdens een warme dag verstandiger om de ramen dicht te houden. Immers, als je de ramen open zet, haal je de warmte van buiten juist naar binnen. Doe indien mogelijk de zonwering of het rolluik omlaag. Heb je die niet? Sluit dan de gordijnen, al is het nadeel daarvan dat de lucht tussen het raam en het gordijn alsnog opwarmt.

6. Niet te vroeg naar bed

Ga gerust iets later slapen. Te vroeg erin, terwijl je nog niet moe genoeg bent, zou je kunnen frustreren. Je ligt dan langer wakker en dat is zeker in deze warmte geen pretje. Probeer zoveel mogelijk te ontspannen in de laatste uren van de dag.

7. Beperk alcohol

Op een zwoele zomeravond is een koud biertje of wijntje natuurlijk heerlijk. Maar ga je voor een goede nachtrust, wees dan voorzichtig met de hoeveelheid. In deze hitte stijgt de alcohol sneller naar je hoofd, het droogt je lichaam dus eerder uit. Doordat je meer zweet bij hoge temperaturen, verdampt het vocht immers sneller. Sowieso is de slaap na het drinken van te veel alcohol vaak onrustig en minder diep.