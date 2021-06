Wat vind jij: Is dit een goed moment om de mondkapjesplicht af te schaffen?

Volgens Haagse bronnen krijgen we vrijdag op de persconferentie te horen dat de mondkapjesplicht vanaf 26 juni wordt afgeschaft. In binnenruimtes waar je anderhalve meter afstand kan bewaren, hoef je dan niet langer een mondkapje op. Ben jij het eens met dit besluit?

Sinds eind vorig jaar is het dragen van een mondkapje verplicht. De maatregel werd ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. Het is nooit aangetoond of het dragen van een mondkapje daadwerkelijk werkt tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook het Outbreak Management Team twijfelt hier nog steeds aan. Toch is de maatregel destijds doorgevoerd en wordt 'ie nog steeds nageleefd.

Nu steeds meer mensen een vaccin hebben gekregen en de ziekenhuisopnames teruglopen, wordt er gekeken naar het versoepelen van maatregelen. Hugo de Jonge heeft al laten weten dat er wordt gekeken naar het laten vervallen van de mondkapjesplicht. Haagse bronnen laten nu weten dat de kans zeer groot is dat de minister dit aanstaande vrijdag op de persconferentie inderdaad gaan aankondigen.

Het schiet inmiddels op met het vaccineren: er zijn al bijna 13 miljoen prikken gezet. Toch hebben veel mensen nog geen eerste prik gehad. Het aantal mensen dat al twee prikken heeft gehad, en dus volledig is gevaccineerd, ligt daar nog verder onder. De vraag is dan ook of dit al wel het moment is om afscheid te nemen van de mondkapjes. Of is het raadzaam om nog even te wachten tot meer mensen gevaccineerd zijn?

