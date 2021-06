Van bier tappen naar werken met verstandelijk beperkten: Dennis doet het door corona

Op z'n laptop staan nog honderden foto's uit zijn horecatijd, van lallende mensen tot gekke verkleedpartijen. Dennis Karaagac was 22 jaar lang een echte horecatijger, zes jaar daarvan had hij zelfs zijn eigen kroeg in Hengelo: Murphy's. Maar door corona gooide hij het roer om. Hij werkt nu op een woongroep in de gehandicaptenzorg in Losser.

Vorig jaar september liep zijn contract af bij het Metropool in Hengelo. "Ik zag al aankomen dat het in deze tijd niet verlengd zou worden. Dit was gewoon het moment. Een samenloop van omstandigheden waardoor ik deze stap nam."

Sollicitatiegesprek

De baan bij de LosserHof - onderdeel van De Twentse Zorgcentra - had Dennis al gauw binnen. "Tijdens mijn gesprek vroegen ze of ik een beetje ervaring had met mensen met een beperking." Hij begint te lachen. "Toen zei ik; ja, ik heb heel lang in de horeca gewerkt. Tja, toen was het ijs wel gebroken."

Via de LosserHof gaat Dennis opnieuw naar school op het ROC, maar hij is tegelijk ook al aan het werk. Inmiddels werkt hij negen maanden op de locatie net buiten Losser. In een van de woongroepen op het terrein van de LosserHof geeft Dennis samen met zijn collega's intensieve begeleiding aan een groep bewoners. Elke bewoner heeft een unieke beperking en daardoor een eigen gebruiksaanwijzing.

Afhankelijk

Het werk is echt wel anders dan dat Dennis gewend was. "Horeca is commercieel. Aan het einde van dag sluit je af en ga je naar huis. Dit is natuurlijk een stuk intensiever, die mensen zijn afhankelijk van je. Ze wonen niet voor niets op zo'n woongroep."

Toch heeft Dennis wel veel gehad aan zijn horeca-ervaring. "Dat je mensenkennis hebt en niet zo snel van slag bent. Dan zeg ik ook makkelijk tegen een bewoner; kom op en nou even weer normaal doen." Voor Dennis heeft door de uitbraak van corona positief uitgepakt. "Nu moest ik wel. Het had zo moeten zijn."

Meer vacatures

En ook al zijn de café-eigenaren en restaurantbazen er niet blij mee, bij De Twentse Zorgcentra juichen ze het toe dat horecapersoneel zoals Dennis een carrièreswitch maakt. En daarbij komt dat er zat vacatures zijn, aldus de Raad van Bestuur. “Het gaat erom of je uit het goede hout gesneden bent. En dat je een passie hebt voor het werken met mensen met een beperking. De opleiding komt daarna en daarvoor bieden wij de mogelijkheid."