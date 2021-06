Minder geld naar rondweg Weerselo, meer naar die om Zenderen: "Niet uit te leggen"

Te duur en te veel tunnels: de aanleg van de rondweg om Weerselo wordt versoberd. De rondweg lijkt een gebed zonder eind: al sinds 2005 wordt er gesproken over de plannen. Maar voor de Vloedbeltverbinding, zoals de rondweg om Zenderen wordt genoemd, wil de provincie wel flink de portemonnee trekken. De provincie wil de nieuwe rondweg bundelen met de A1 en A35. Totale kosten: zo'n vijftig miljoen euro, waarvan de provincie veertig miljoen euro betaalt.

Niet uit te leggen

"Ik kan niet uitleggen waarom er veertig miljoen euro beschikbaar is voor de rondweg om Zenderen, maar er bezuinigd wordt op de rondweg om Weerselo", zegt Manouska Molema, fractievoorzitter van GroenLinks Overijssel. "Die maatschappelijke keuze snap ik niet. Waarom doe je bij het een meer en bij het ander minder?"

Gedeputeerde Bert Boerman verdedigde het besluit van de provincie. "De oplossing die nu gezocht wordt voor de rondweg in Weerselo, kan rekenen op draagvlak bij de gemeente en de gemeenteraad van Dinkelland. We kunnen eindelijk overgaan tot realisatie. We hebben gezamenlijk gezocht naar welke versoberingen verantwoord zijn. Met deze bijdrage kunnen we daadwerkelijk overgaan tot realisatie."

De ooit zo rijke provincie Overijssel stevent de komende jaren af op een miljoenentekort en moet bezuinigen. Dat heeft gevolgen voor tal van projecten in Overijssel, waaronder de aanleg van gemeentelijke fietspaden, de aanpak van verloederde vakantieparken, maar dus ook voor de rondweg in Weerselo.

Vloedbeltverbinding

Over de aanleg van de Vloedbeltverbinding, rondom Zenderen dus, is het laatste woord ook zeker nog niet gesproken. De aanleg van de rondweg moet ervoor zorgen dat doorgaand verkeerd tussen Almelo en Hengelo niet meer dwars door Zenderen rijdt.

De dorpsraad Zenderen en de gemeente Borne willen, net als de provincie, dat de weg gekoppeld wordt aan de A1 en de A35. Maar de gemeente Almelo en de dorpsraad Bornerbroek denken daar heel anders over: zij vinden dat die route het landschap te veel aantast en vrezen dat de kosten nog veel harder zullen oplopen.

Als alternatief wordt geopperd om de nieuwe rondweg parallel aan de spoorlijn tussen Almelo en Borne te laten lopen.

Verkeersdruk minder

"Iedereen vindt dat er een oplossing moet komen, maar over de route verschillen ze van mening", zei gedeputeerde Boerman. "We hebben een studie gedaan naar de varianten, ook welke route het landschap het minst aantast. Dat de verkeersdruk in Zenderen moet verminderen, daar is iedereen het wel over eens."

Later deze maand beslist de provincie of er inderdaad veertig miljoen euro voor de aanleg wordt gereserveerd. Hoe en waar de rondweg precies langs wordt aangelegd, is daarna nog onderwerp van discussie.