Zwolle herdenkt afschaffing van de slavernij: "De geschiedenis werkt door tot vandaag"

De sporen van de slavernij zijn ook in Overijssel nog volop zichtbaar. Slavernij ín Nederland was verboden, maar in de overzeese gebieden konden de Nederlandse plantagehouders ongestraft hun gang gaan. De Overijsselse tabaksfabrikanten, koffiebranders of suikerverwerkers profiteerden hier volop van. Het Historisch Centrum Overijssel doet onderzoek naar deze sporen uit het verleden.

Herinnering aan het koloniale verleden: gevelversiering met tabaksplantage in Kampen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij )

Lepejou

Een bijzondere herinnering aan het slavernijverleden is te vinden aan de rand van Zwolle, op landgoed de Haerst. Hier is het graf van Lepejou, een tot slaaf gemaakte jongen, geboren op Celebes, die volgens de overlevering het leven redde van zijn meester, en als dank werd meegenomen naar Zwolle.

Ik voel me verbonden met Lepejou, we delen een stuk geschiedenis Shirley Kambel, oprichter comité 30 juni - 1 juli

Met een bos bloemen loopt Shirley Kambel naar het eenzame grafje. "Ik voel me op een bepaalde manier verbonden met hem", zegt Shirley. "We delen toch een stukje geschiedenis, hij was tot slaaf gemaakt en werd meegenomen hier naartoe, en dat is ook het verhaal van mijn voorouders op de plantage in Suriname."

Graf van Lepejou, aan de rand van landgoed de Haerst net buiten Zwolle (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Het graf is vervallen en verwaarloosd. Toch is het een belangrijk stuk historisch erfgoed, vertelt Shirley. "Het laat zien dat er 200 jaar geleden ook al mensen van kleur hier moeten hebben rondgelopen. Ook is het voor zover bekend het oudste moslimgraf van Nederland."

Keti Koti

Shirley is de initiatiefnemer voor het comité 30 juni- 1 juli in Zwolle. De herdenking van de afschaffing van de slavernij, ook wel Keti Koti genoemd, moet óók in Zwolle, en óók in Overijssel worden herdacht, vindt ze. "Het heeft nog steeds invloed op hoe we met elkaar omgaan, het heeft nog steeds invloed op mij. Ik wil dat we in Zwolle anders samen verder gaan en het gesprek met elkaar aangaan."

De stichting wil meer doen dan één keer per jaar een herdenking houden. Doel is om mensen bewust te laten worden van de gevolgen van de slavernij, en hoe dat generaties later nog steeds doorwerkt.

Grafsteen voor Lepejou, geboren op Celebes, overleden op 23 juli 1828 in Zwolle (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Onderhuids

Discriminatie is op grond van de wet verboden. Toch hebben mensen met een niet-wit uiterlijk er nog dagelijks mee te maken, zien de bestuursleden van het comité. "Het superioriteitsgevoel waarmee eeuwen geleden slavernij door witte mensen werd gerechtvaardigd, is er onderhuids nog steeds."

Een vrouw die haar tasje stijf tegen zich aandrukt als ik langsloop, dat doet pijn Marvin Martis, bestuurslid comité 30 juni - 1 juli

Zwollenaar Marvin merkt dagelijks dat zijn huidskleur invloed heeft op hoe mensen hem benaderen: "Ik hoor vaak 'Wat spreek jij goed Nederlands". Het klinkt misschien goed bedoeld maar het slaat nergens op. Ik ben Nederlander, waarom zou ik geen goed Nederlands spreken? Het gaat uit van een negatief vooroordeel."

"Je denkt misschien, 'dat valt toch allemaal wel mee in Nederland?' Ja. Voor jou, als wit persoon valt het mee. Jij merkt er niks van. Zal ik nog wat voorbeelden noemen? Een jongere met een on-Nederlandse achternaam die geen stageplaats vindt, de politie die elke keer je papieren wil zien als je een nieuwe auto hebt, een vrouw die haar tasje wat dichter tegen zich aandrukt als ik achter haar loop, dat doet gewoon pijn. Dat doet elke keer pijn."

Marvin Martis, comité 30 juni - 1 juli (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Schooladvies

Discriminatie en het slavernijverleden, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook Shirley merkt dit al haar hele leven. "Als je al generaties lang als minderwaardig wordt gezien ga je je daar ook naar gedragen. Ik kreeg in de zesde klas het advies om de huishoudschool te gaan doen, terwijl ik veel meer in mijn mars had. Er was blijkbaar een grens voor wat je als Surinaamse vrouw van mijn generatie kon bereiken, omdat je niet geloofde dat je verder kon komen."

"Mijn kinderen hebben een veel lichtere huid dan ik, die zullen minder snel met vooroordelen te maken krijgen. In deze maatschappij, zoals het nu gaat, is dat positief voor hen, maar dat is juist wat we willen veranderen, je kleur moet je niet belemmeren."

Sterker land

Het comité wil er niet alleen zijn voor de nazaten van de slavernij, vertelt Marvin. " We moeten het met zijn allen doen. We moeten samen beseffen dat 'de Nederlander' niet meer alleen maar wit is met blond haar en blauwe ogen. We kunnen een veel sterker land zijn als we dat accepteren met elkaar."

"Dat betekent ook dat we samen naar het verleden moeten kijken; waarom is het gebeurd, hoe is het ontstaan? Daar willen we bij stilstaan op 30 juni, om zo samen tot een mooiere wereld, een betere maatschappij te komen."

Monument

Nederland heeft een nationaal monument ter herdenking van de slavernij in Amsterdam. Het comité in Zwolle zou ook graag een Overijssels monument willen. "Een plek waar je voelt, deze plek is ook voor mij, ter nagedachtenis aan mijn voorouders", vertelt Marvin.

Nationaal monument afschaffing slavernij in Amsterdam (Foto: RTV Oost)

Dat zou dan ook een goede plek zijn voor toekomstige herdenkingen van de afschaffing van de slavernij, denkt het comité: "Dit is niet eenmalig, we willen dit laten groeien. Daarbij hoort dan ook een monument, ter herinnering, maar ook een plek voor ontmoeting en waar je het verhaal kunt vertellen over dat verleden."