Hengeloër Nico van Eerden is de beste grasmeester van Nederland

Nico van Eerden is Fieldmanager of the Year (Foto: Fieldmanager)

Als Nico van Eerden uit Hengelo meedoet aan een cursus is bij graag de beste uit de groep. Het lijdt dan ook geen twijfel dat de man die sportvelden onderhoudt in Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal vanavond graag de titel Fieldmanager of the Year wilde winnen. En hij won, een overwinning die hij opdroeg aan zijn team van 22 mensen met wie hij dagelijks aan het werk is bij Gildebor.

Zo'n zeventig natuur- en kunstgrasvelden onderhoudt Van Eerden die tijdens de uitreiking werd neergezet als innovator, druk is met precisiebemesting en ook gebruik maakt van een onkruidrobot.

Overijsselse nominaties

Van Eerden was één van de vier genomineerden. Naast de Hengeloër was nog een Overijsselaar genomineerd. Ook Bertus Meijer die voor de gemeente Dalfsen het onderhoud van sportvelden doet was tot de laatste vier doorgedrongen.

De keus viel uiteindelijk op de Hengeloër die 'superblij' was dat hij had gewonnen en in zijn overwinningsspeech ook nog refereerde aan zijn concurrent uit Dalfsen. De twee kennen elkaar. "Als je bij de laatste vier zit, zegt dat iets over je vakmanschap", aldus Van Eerden die de winst zag als waardering voor zichzelf maar vooral ook voor het team waar hij dagelijks mee samenwerkt.

Mooie plannen

"Ik ben ook erg blij met Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal die meegaan in mijn ideeën. Samen komen we tot mooie plannen en dat levert mooie velden op."