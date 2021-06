DeventerWint laat van zich horen: Met toeters en bellen aandacht voor windmolenproblematiek

Als het aan de inwoners van Colmschate, de Vijfhoek en omliggende dorpen ligt, komen er voorlopig geen windmolens in dat gebied. Renske Zieverink van DeventerWint is helder: "Wij willen de gemeente wakker schudden. Omdat wij de negen windturbines naast onze woonwijken niet zien zitten. De afgelopen periode hebben honderd mensen hun zegje mogen doen voor de gemeenteraad en daarmee hun zorgen mogen uiten. Hopelijk luistert de raad naar deze bezorgde inwoners van hun gemeente. "

Als het aan Renske Zieverink ligt, komen er geen windmolens in Colmschate (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

"Wij hebben een expertsmeeting gehad en hier kwam uit naar voren dat zeker 8% van de inwoners s' nachts last zal krijgen van de draaiende windturbines. En dat is nog maar met de ramen dicht. " Bert Kleine Schaars

Gemeenteraadslid Bert Kleine Schaars van Deventer Belang is verheugd met deze opkomst: "Ik wist dat het leefde onder de mensen. maar dit is natuurlijk fantastisch." Volgens Kleine Schaars zijn de zorgen van deze inwoners meer dan terecht: "Wij hebben een expertmeeting gehad en hier kwam uit naar voren dat zeker acht procent van de inwoners s' nachts last zal krijgen van de draaiende windturbines. En dat is nog maar met de ramen dicht. Ik vind dat echt te gek voor woorden "

Zoeken naar andere oplossing

De gemeenteraad kwam vanavond bijeen om de mogelijke zorgen die leven onder de bevolking met elkaar te bespreken en te bekijken of er daadwerkelijk hinder ofwel gezondheidsklachten kunnen optreden door windmolens te plaatsen in de buurt van woonwijken. "Wij hopen dat de raad gaat stoppen met de windverkenning hier in Deventer en met ons opzoek gaat naar een andere oplossing. Wij zijn natuurlijk niet tegen het klimaat maar wij zien de windmolens in onze achtertuin gewoon niet zitten," aldus Renske Zieverink.

"Er zijn voldoende andere opties te bedenken hier in Deventer. Dat plan hebben wij ook aangebonden aan de raad. Er liggen zoveel daken braak, waarom worden die niet benut? Ik hoop dat de gemeenteraad onze zorgen serieus neemt. Ze hebben ons in ieder geval vanavond gehoord met onze toeters en bellen."

Update

DeventerWint laat weten dat de plannen vooralsnog van tafel gaan. Renske Zieverink: "De plannen van de windmolenverkenning gaan alsnog de prullenbak in. Wij gaan gaan graag met de gemeente in gesprek over hoe we de energietransitie wel vorm kunnen geven. "