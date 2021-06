Overijsselse arbeidsmarkt herstelt na coronacrisis: aantal WW-uitkeringen gedaald

Het UWV verwacht een herstel van de arbeidsmarkt in Overijssel. Uit de laatste cijfers van de uitkeringsinstantie blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in mei is gedaald. Ten opzichte van de maand ervoor was er in de regio Zwolle een daling van 7 procent, in Twente nam het aantal uitkeringen met 6 procent af en in de Stedendriehoek - waar Deventer onder valt - was de daling 5,5 procent.